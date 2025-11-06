Поездку Джоли в Киев назвали Пиар-акцией Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный Киеву Херсон является пиар-акцией и не поможет жителям решить их проблемы. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя сообщение украинского издания «Страна» о посещении актрисой города.

«Очередная пиар-акция на голоде и страхе. Причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные приглашенные звезды даже не станут заглядывать. Все это делается ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда украинского конфликта», — сказал Кастюкевич ТАСС. По словам аналитика, организация подобных визитов голливудских актеров в Херсон и другие украинские города не приносит реальной пользы рядовым гражданам.

По мнению сенатора, актриса посетит только те места, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Он не исключил возможность павильонных съемок.

Кастюкевич также отметил, что Джоли не приедет в Донбасс и Новороссию, поскольку ее не выпустят из США из-за опасений, что она может увидеть реальную ситуацию и перестанет транслировать русофобские идеи западной аудитории.

Ранее стало известно, что актриса приехала на Украину, не уведомив власти о своих планах посетить страну. Сообщалось, что во время прохождения блокпоста в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Николаевской области забрали члена группы сопровождения актрисы. Власти сейчас выясняют, как водителя Анджелины Джоли забрали в военкомат.