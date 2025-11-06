Визит Анджелины Джоли в Херсон назвали пиар-акцией на голоде и страхе
Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный Киеву Херсон является пиар-акцией и не поможет жителям решить их проблемы. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя сообщение украинского издания «Страна» о посещении актрисой города.
«Очередная пиар-акция на голоде и страхе. Причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные приглашенные звезды даже не станут заглядывать. Все это делается ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда украинского конфликта», — сказал Кастюкевич ТАСС. По словам аналитика, организация подобных визитов голливудских актеров в Херсон и другие украинские города не приносит реальной пользы рядовым гражданам.
По мнению сенатора, актриса посетит только те места, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Он не исключил возможность павильонных съемок.
Кастюкевич также отметил, что Джоли не приедет в Донбасс и Новороссию, поскольку ее не выпустят из США из-за опасений, что она может увидеть реальную ситуацию и перестанет транслировать русофобские идеи западной аудитории.
Ранее стало известно, что актриса приехала на Украину, не уведомив власти о своих планах посетить страну. Сообщалось, что во время прохождения блокпоста в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Николаевской области забрали члена группы сопровождения актрисы. Власти сейчас выясняют, как водителя Анджелины Джоли забрали в военкомат.
В 2022 году президент РФ Владимир Путин официально подписал законы, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации. На текущий момент российские военные силы продолжают свое наступление в рамках СВО, освобождая населенные пункты и стремясь достичь целей, поставленных руководством страны.
