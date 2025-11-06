На Западе планируется масштабная кампания против участников СВО на выборах в ГД

Страны Запада планируют кампания против кандидатов из числа участников СВО на выборах в 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил о планируемой западными странами крупномасштабной кампании в ходе выборов в ГД в 2026 году. Операция направлена против кандидатов — участников СВО.

«Тема вредительства на предстоящих в следующем году выборах в Государственную Думу стала обязательным пунктом повестки различных сборищ антироссийских эмигрантских кругов. Комиссия зафиксировала, что к традиционным акциям по дискредитации избирательных списков „Единой России“ недавно добавилась новая инициатива: планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО», — заявил Пискарев. Его слова приводятся в telegram-канале «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне».

Основная роль в реализации данной стратегии отводится иностранным агентам. Стратегия получила официальное закрепление в резолюции конференции, состоявшейся в Брюсселе на прошлой неделе. В мероприятии приняли участие покинувшие страну иностранные агенты, представители экстремистских и террористических организаций различного толка, а также, что особенно показательно, депутаты Европейского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как отметил Василий Пискарев, планы по дискредитации будущих кандидатов уже активно реализуются на практике. По его мнению, инициируя новое направление в борьбе против покинутой ими страны, собравшиеся в Брюсселе лица рассчитывают победить в конкуренции за сократившееся финансирование со стороны западных кураторов, которые стали проявлять большую избирательность. Поддержку получат только те, кто проявит наибольшую изобретательность и беспринципность в очернении родной страны. Кроме того, анализ деятельности иноагентов за период 2023-2024 годов свидетельствует о том, что дискредитация ВС РФ является приоритетным направлением их работы, подчеркнул Пискарев.