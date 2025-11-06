Politico: на Украине выясняют, как водителя Анджелины Джоли забрали в военкомат

На Украине выясняют обстоятельства «мобилизации» водителя Джоли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинские власти расследуют инцидент с задержанием члена группы сопровождения актрисы Анджелины Джоли, который был доставлен в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Николаевской области. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Politico, что у одного из членов группы Джоли произошел инцидент с местными вербовщиками на блокпосту, но украинские власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло», — отметило издание. По его словам, актриса не уведомила власти страны о своих планах посетить Украину.

Там же отметили, что представители ВСУ первоначально опубликовали информацию о том, что задержанный мужчина был водителем американской актрисы. Однако позднее удалили это сообщение.

Украинские военные заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть детали произошедшего, уточнила Politico. При этом военкомат Николаевской области подтвердил факт задержания и сообщил, что водитель актрисы является резервистом, который получил приказ явиться на военные сборы.