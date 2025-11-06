Ученые рассказали, в чем заключается проблема строительства тоннеля между Россией и США

Для строительства тоннеля нужно проложить ж/д полотно и потратить на это 35-40 миллиардов долларов, заявил Разбегин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для создания железнодорожного сообщения между Россией и США через тоннель под Беринговым проливом необходимо будет построить шесть тысяч километров железнодорожного полотна. Об этом сообщил автор проекта межконтинентального тоннеля, ученый Виктор Разбегин.

«Для того, чтобы соединить североамериканскую и евразийскую железнодорожные сети, нужно проложить порядка четырех тысяч километров дороги у нас и около двух тысяч на Аляске, в целом, шесть тысяч километров. И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры», — заявил Разбегин для РИА Новости.

Согласно позиции ученого, данный тоннель способен превратиться в новую транспортно-логистическую артерию глобального масштаба, которая интегрирует в единую систему практически все железнодорожные сети планеты.

Изучение технических аспектов и возможных решений для строительства тоннеля между российской Чукоткой и американской Аляской ведется с 1990-х годов. Наиболее перспективный вариант конструкции включает два основных железнодорожных тоннеля и один вспомогательный сервисный, соединенные между собой поперечными галереями для технического обслуживания. Концепция тоннеля предполагает исключительно железнодорожное сообщение, что обусловлено высокими показателями эффективности железнодорожного транспорта.

Ученый пояснил, что в связи с наличием в проливе двух островов планируемое сооружение будет разделено на три секции: короткий участок между островами протяженностью 4,5 километра и два более протяженных сегмента, каждый из которых по длине сопоставим с Евротоннелем. Общая протяженность тоннеля может варьироваться от 98 до 112 километров.