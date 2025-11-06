Российские туристы на Кубе рассказали о страшной напасти для отдыхающих

После дождей и ураганов мух хехенов стало в разы больше на кубинских пляжах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские туристы, отдыхающие на Кубе, сообщили о резком увеличении численности москитов-хехенов на пляжах острова. Массовое появление насекомых связывают с последствиями недавнего урагана и обильных осадков. При этом миниатюрные мошки представляют серьезную проблему для отдыхающих, атакуя их.

«Агрессивные насекомые не дают покоя россиянам — незаметные мошки с прозрачными крылышками прячутся в песке, а потом налетают и больно кусают. Особенно хехены активны утром, при этом укус турист может не заметить сразу, так как у хехенов есть анестезиологические свойства. По словам россиян, через несколько часов после укуса они замечают на всем теле большое количество красных точек, которые чешутся», — передает telegram-канал Shot слова отдыхающих.

Отмечается, что неприятные симптомы и аллергическая реакция могут сохраняться до пяти суток. Наиболее тяжелым последствием туристы называют нарушение сна — сильный зуд не позволяет полноценно отдыхать в ночное время. Опытные путешественники рекомендуют в качестве профилактических мер использовать антигистаминные препараты, принимать прохладный душ, а также применять средства на основе алоэ вера или масла чайного дерева.

