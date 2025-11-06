Сестра Регины Тодоренко начала продавать голые фото, чтобы заработать на Украине
Девушка удалила из своих соцсетей все совместные фото с Региной Тодоренко
Фото: инстаграм*-аккаунт Регины Тодоренко(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Двоюродная сестра телеведущей Регины Тодоренко, Анна Ковляшенко, проживающая в Одессе, начала продавать откровенные фотографии через агента. За набор из десяти снимков в стиле ню девушка получает от 700 до 900 долларов США.
«Сестра Регины Тодоренко начала продавать голые фото, чтобы заработать на Украине», — пишет telegram-канал SHOT. Сама Анна объясняет свое решение необходимостью «справиться с нервозностью». Несколько лет назад Ковляшенко столкнулась с алкогольной зависимостью. Проблемы возникли на фоне болезненного разрыва отношений с молодым человеком.
После начала СВО в феврале 2022 года Ковляшенко приняла решение дистанцироваться от своей родственницы. Девушка удалила из своих соцсетей все совместные фото с Региной Тодоренко, которые ранее регулярно публиковала. Если раньше она публиковала посты на русском языке, то теперь все публикации выходят исключительно на украинском.
