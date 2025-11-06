Девушка удалила из своих соцсетей все совместные фото с Региной Тодоренко Фото: инстаграм*-аккаунт Регины Тодоренко(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двоюродная сестра телеведущей Регины Тодоренко, Анна Ковляшенко, проживающая в Одессе, начала продавать откровенные фотографии через агента. За набор из десяти снимков в стиле ню девушка получает от 700 до 900 долларов США.

«Сестра Регины Тодоренко начала продавать голые фото, чтобы заработать на Украине», — пишет telegram-канал SHOT. Сама Анна объясняет свое решение необходимостью «справиться с нервозностью». Несколько лет назад Ковляшенко столкнулась с алкогольной зависимостью. Проблемы возникли на фоне болезненного разрыва отношений с молодым человеком.