Сестра Регины Тодоренко начала продавать голые фото, чтобы заработать на Украине

06 ноября 2025 в 12:25
Девушка удалила из своих соцсетей все совместные фото с Региной Тодоренко

Фото: инстаграм*-аккаунт Регины Тодоренко(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двоюродная сестра телеведущей Регины Тодоренко, Анна Ковляшенко, проживающая в Одессе, начала продавать откровенные фотографии через агента. За набор из десяти снимков в стиле ню девушка получает от 700 до 900 долларов США.

«Сестра Регины Тодоренко начала продавать голые фото, чтобы заработать на Украине», — пишет telegram-канал SHOT. Сама Анна объясняет свое решение необходимостью «справиться с нервозностью». Несколько лет назад Ковляшенко столкнулась с алкогольной зависимостью. Проблемы возникли на фоне болезненного разрыва отношений с молодым человеком.

После начала СВО в феврале 2022 года Ковляшенко приняла решение дистанцироваться от своей родственницы. Девушка удалила из своих соцсетей все совместные фото с Региной Тодоренко, которые ранее регулярно публиковала. Если раньше она публиковала посты на русском языке, то теперь все публикации выходят исключительно на украинском.

