Крупная партия контрафактных сигарет изъята в Калужской и Тверской областях

Обвиняемые хранили порядка пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Калужской и Тверской областях было обнаружено и изъято более 45 тысяч бутылок алкогольной продукции и более 430 тысяч пачек табачных изделий. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В рамках обысков и других следственных действий изъято более 45 тысяч бутылок алкогольной продукции и более 430 тысяч пачек табачных изделий», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Пресечена преступная деятельность руководящего состава предприятия по производству табачной продукции в Калужской области. Организация наладила системное производство сигарет с нарушением законодательства о маркировке и уплате акцизов. Региональное управление СК России в Калужской области возбудило уголовные дела.

В 2024 году обвиняемые хранили на территории складских помещений порядка пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков. Вся эта продукция предназначалась для последующего сбыта и была маркирована поддельными акцизными марками. Помимо готовой продукции, следователи обнаружили на тех же складах не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок. По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Следствие установило дополнительный факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

