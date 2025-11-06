Крупная партия контрафактных сигарет изъята в Калужской и Тверской областях
Обвиняемые хранили порядка пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Калужской и Тверской областях было обнаружено и изъято более 45 тысяч бутылок алкогольной продукции и более 430 тысяч пачек табачных изделий. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В рамках обысков и других следственных действий изъято более 45 тысяч бутылок алкогольной продукции и более 430 тысяч пачек табачных изделий», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Пресечена преступная деятельность руководящего состава предприятия по производству табачной продукции в Калужской области. Организация наладила системное производство сигарет с нарушением законодательства о маркировке и уплате акцизов. Региональное управление СК России в Калужской области возбудило уголовные дела.
В 2024 году обвиняемые хранили на территории складских помещений порядка пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков. Вся эта продукция предназначалась для последующего сбыта и была маркирована поддельными акцизными марками. Помимо готовой продукции, следователи обнаружили на тех же складах не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок. По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела были проведены обыски. Следствие установило дополнительный факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Ранее следственные органы СК России пресекли деятельность организованного преступного сообщества в Твери. В состав группировки входили девять местных жителей, каждому из которых предъявлены обвинения. В 2022 году один из фигурантов создал в Твери организованное преступное сообщество. Группировка специализировалась на незаконном хранении и сбыте немаркированных табачных изделий, а также производстве контрафактной алкогольной продукции. СК России заявил о намерении продолжить работу по установлению и привлечению к ответственности всех фигурантов незаконной экономической деятельности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.