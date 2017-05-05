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Главные новости Пермского края
14:25  05 мая 2017 0

В Пермский край идет большая вода. К эвакуации готовят жителей одного из городов. ФОТО

Местные жители переживают, простят ли им на работе прогул — ведь многие боятся выйти из домаФото: группа ВК ЧП | НОВОСТИ | ЧУСОВОЙ ( 16+ )

Серьезные паводки начинаются в Пермском крае. Под угрозой затопления находятся целые районы. У многих уже «уплыли» огороды. Жителей пока не эвакуируют.

Так, в Чусовом подтоплены сразу два района города, Подъеловики и Лисики, сообщают в соцсетях местные жители. «Продам участок в Подъеловиках. Дорого. Романтическое место, чистейшая уральская река, прекрасные закаты, уральская Венеция, невдалеке исторический парк. В 20 минутах езды — горнолыжный курорт! Иногородним — в подарок лодка ПВХ!» — шутят интернет-пользователи. Местные жители переживают, простят ли им на работе прогул — ведь многие боятся выйти из дома.

«Сейчас в двух районах города подтоплены 25 придомовых территорий — под водой находятся огороды местных жителей. Всего под угрозой паводка находятся 40 человек, детей среди них нет. На вчерашний день эвакуация жильцов не требовалась, однако сотрудники МЧС предупредили, чтобы горожане подготовили документы, деньги, воду, продукты питания», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь главы Чусовского района Татьяна Власова.

Собеседница добавила, что районные власти готовы к эвакуации жителей. Для размещения людей подготовлены две школы, где могут поместиться 200 человек. Есть возможность организации питания и подвоза воды.

Анна Белкина
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