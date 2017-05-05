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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
18:23  05 мая 2017 0

В аэропорту Салехарда задержаны рейсы. Люди четыре часа ждут вылета

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, аэропорт салехард
В аэропорту Салехарда люди уже 4 часа ждут вылета в НоябрьскФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде пассажиры уже четыре часа не могут вылететь в Ноябрьск. Отправление рейса задерживается. Об этом «URA.RU» сообщили читатели. Также отложен вылет рейса по маршруту Салехард — Екатеринбург.

«Вылеты задержаны из-за позднего прибытия судов из Ноябрьска и Екатеринбурга», — заявили в справочной аэровокзала столицы Ямала.

Подтвердить эту информацию в Кольцово и аэропорту Ноябрьска не удалось.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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