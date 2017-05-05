19:56 05 мая 2017 0

В будущем на улицах Екатеринбурга могут появиться беспилотные автомобили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Беспилотные автомобили будут интегрированы в городское движение 10 российских городов к 2025 году. Об этом сообщает издание RNS со ссылкой на проект программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Согласно документу, к 2025 году также планируется запустить беспилотный общественный транспорт в 25 городах России. Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна еще не готова к интеграции беспилотных автомобилей в транспортное движение городов.

«Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили и автобусы выйдут на улицу? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы. Нормативных актов нет, более того, как их состыковать, пока непонятно. Некоторые ведомства просто этого опасаются. Это реально сложная проблема», — цитирует RNS слова главы правительства РФ.