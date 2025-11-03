В Европе стали потреблять больше российских сладостей

Европа увеличила импорт сладостей из России до 14 миллионов евро Фото: Илья Московец © URA.RU

Евросоюз с января по август 2025 года увеличил импорт кондитерских изделий из России до 14 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данным Евростата.

«За январь-август из России в ЕС приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов — это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года», — приводят данные РИА Новости. Отмечается. что европейцы импортировали шоколад и шоколадную продукцию на сумму более шести миллионов, хлебобулочную продукцию — на более четырех миллионов, а также сахаристые кондитерские изделия — на два миллиона.