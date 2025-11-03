В Европе стали потреблять больше российских сладостей
Европа увеличила импорт сладостей из России до 14 миллионов евро
Фото: Илья Московец © URA.RU
Евросоюз с января по август 2025 года увеличил импорт кондитерских изделий из России до 14 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данным Евростата.
«За январь-август из России в ЕС приехало сладостей на 13,5 миллиона долларов — это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года», — приводят данные РИА Новости. Отмечается. что европейцы импортировали шоколад и шоколадную продукцию на сумму более шести миллионов, хлебобулочную продукцию — на более четырех миллионов, а также сахаристые кондитерские изделия — на два миллиона.
В сообщении отмечается, что по итогам августа месячные объемы поставок российских кондитерских изделий в ЕС показали снижение на семь процентов — до 353 тысяч евро. Поставки шоколада сократились до 196 тысяч евро, выпечки — до 109 тысяч, а сладостей из сахара — до 48 тысяч. Объемы европейских поставок шоколада в Россию за август составили 30,4 миллиона евро, сократившись в месячном выражении на восемь процентов, а в годовом — на 16 процентов.
