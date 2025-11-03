Трамп исключил передачу Киеву Tomahawk, ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины: карта СВО на 3 ноября

США не собираются отправлять Киеву свои ракеты Tomahawk Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Он прямо сказал, что не рассматривает такой вариант, но может передумать в будущем. По словам главы Штатов, для его терпения в вопросе темпа урегулирования украинского кризиса «нет последней капли».

Тем временем российские войска продолжают наносить удары по украинской энергосистеме, недавно была поражена одна из крупнейших в стране ТЭС. На фронте, по данным военкоров, сохраняется напряженная обстановка, особенно на покровском и краснолиманском направлениях, где идут активные наступательные действия. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Трамп исключил передачу Украине ракет Tomahawk

Глава Белого дома опроверг возможность поставок крылатых ракет Tomahawk украинской стороне. Об этом американский президент сообщил представителям СМИ.

«Нет, фактически нет», — таков был ответ Трампа на вопрос о возможной передаче указанных вооружений. При этом президент оговорился, что допускает пересмотр своей позиции в будущем, однако «на текущий момент такого решения не принимает».

Он также высказался относительно переговорного процесса между Москвой и Киевом. Его терпению в отношении скорости достижения украинского урегулирования нет предела.

«Последней капли не существует. Порой необходимо позволить им продолжать противостояние, чтобы они освободились от этого», — заявил глава американского государства, отвечая на вопрос о том, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы руководство России якобы не готовым к урегулированию конфликта.

Удары по объектам Украины

Российские войска нанесли удар по Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области — одной из крупнейших на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. После удара на всей территории, подконтрольной Киеву, ввели ограничения электроснабжения.

В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что российские войска продолжают бить по военным объектам противника: заводам, складам с боеприпасами, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам. По словам Поддубного, украинская ПВО не справляется с растущим числом российских ударов. Атака на Бурштынскую ТЭС — часть серии ударов по энергетике Украины. За 10 дней российские войска поразили 63 энергообъекта, включая ГЭС и ТЭС.

Обстановка на фронте

Сумское направление

В приграничных районах Сумской области продолжаются активные боевые действия. Российские военные подразделения осуществляют наступательные операции в окрестностях населенного пункта Андреевка.

Харьковское направление

В Харьковской области российские подразделения наступают в Волчанске. В районе Купянска бойцы ВС РФ формируют окружение украинских войск у реки Оскол. Кроме того, российские силы также отразили попытки прорыва южнее Купянска-Узлового и добились успеха у Куриловки и Амбарного.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия в Масляковке и Ставках. Наступление развивается в направлении Александровки и Коровьего Яра. Российские подразделения вытесняют противника из Ямполя в районе Лимана и продолжают охват Северска с двух флангов. Им также удалось закрепиться у моста в Звановке и продвинуться западнее Выемки.

Константиновское направление

На константиновском направлении российские штурмовые подразделения укрепляют свои позиции на юго-восточных рубежах Константиновки. Одновременно ведутся наступательные действия в районе населенных пунктов Плещеевка и Нелеповка, пишет telegram-канал «Рыбарь».

Покровское направление

﻿По данным telegram-канала «Рыбарь», на покровском направлении украинские подразделения провели вертолетную десантную операцию на северо-западных окраинах города. Операция завершилась полным разгромом высаженного подразделения Главного управления разведки.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные проводят зачистку Покровска. Украинские военные сейчас пытаются выйти из окружения, а не удержать позиции. «Наши бойцы ведут зачистку и уничтожают противника. Противник сосредоточен не на удержании позиций, а на том, чтобы выйти из окружения», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, украинское командование не отдавало приказ на выход из города, но уже поступают первые сообщения о сдаче в плен.

Бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега, в свою очередь, заявил, что ВСУ уже потеряли Покровск и Мирноград и должны срочно вывести оттуда войска. По его словам, если в ближайшее время этого не сделать, то украинская армия рискует потерять не только значительное количество десантников и морпехов, но и оказаться в ситуации, когда прорыв во фронте будет некому закрывать. Он добавил, что имущество на сотни миллионов уже потеряно без возможности эвакуации.

Запорожский фронт