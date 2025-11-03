Трамп исключил передачу Киеву Tomahawk, ВС РФ наносят удары по военным объектам Украины: карта СВО на 3 ноября
США не собираются отправлять Киеву свои ракеты Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Он прямо сказал, что не рассматривает такой вариант, но может передумать в будущем. По словам главы Штатов, для его терпения в вопросе темпа урегулирования украинского кризиса «нет последней капли».
Тем временем российские войска продолжают наносить удары по украинской энергосистеме, недавно была поражена одна из крупнейших в стране ТЭС. На фронте, по данным военкоров, сохраняется напряженная обстановка, особенно на покровском и краснолиманском направлениях, где идут активные наступательные действия. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Трамп исключил передачу Украине ракет Tomahawk
Глава Белого дома опроверг возможность поставок крылатых ракет Tomahawk украинской стороне. Об этом американский президент сообщил представителям СМИ.
«Нет, фактически нет», — таков был ответ Трампа на вопрос о возможной передаче указанных вооружений. При этом президент оговорился, что допускает пересмотр своей позиции в будущем, однако «на текущий момент такого решения не принимает».
Он также высказался относительно переговорного процесса между Москвой и Киевом. Его терпению в отношении скорости достижения украинского урегулирования нет предела.
«Последней капли не существует. Порой необходимо позволить им продолжать противостояние, чтобы они освободились от этого», — заявил глава американского государства, отвечая на вопрос о том, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы руководство России якобы не готовым к урегулированию конфликта.
Удары по объектам Украины
Российские войска нанесли удар по Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области — одной из крупнейших на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. После удара на всей территории, подконтрольной Киеву, ввели ограничения электроснабжения.
В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, что российские войска продолжают бить по военным объектам противника: заводам, складам с боеприпасами, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам. По словам Поддубного, украинская ПВО не справляется с растущим числом российских ударов. Атака на Бурштынскую ТЭС — часть серии ударов по энергетике Украины. За 10 дней российские войска поразили 63 энергообъекта, включая ГЭС и ТЭС.
Обстановка на фронте
Сумское направление
В приграничных районах Сумской области продолжаются активные боевые действия. Российские военные подразделения осуществляют наступательные операции в окрестностях населенного пункта Андреевка.
Харьковское направление
В Харьковской области российские подразделения наступают в Волчанске. В районе Купянска бойцы ВС РФ формируют окружение украинских войск у реки Оскол. Кроме того, российские силы также отразили попытки прорыва южнее Купянска-Узлового и добились успеха у Куриловки и Амбарного.
Краснолиманское направление
На краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия в Масляковке и Ставках. Наступление развивается в направлении Александровки и Коровьего Яра. Российские подразделения вытесняют противника из Ямполя в районе Лимана и продолжают охват Северска с двух флангов. Им также удалось закрепиться у моста в Звановке и продвинуться западнее Выемки.
Константиновское направление
На константиновском направлении российские штурмовые подразделения укрепляют свои позиции на юго-восточных рубежах Константиновки. Одновременно ведутся наступательные действия в районе населенных пунктов Плещеевка и Нелеповка, пишет telegram-канал «Рыбарь».
Покровское направление
По данным telegram-канала «Рыбарь», на покровском направлении украинские подразделения провели вертолетную десантную операцию на северо-западных окраинах города. Операция завершилась полным разгромом высаженного подразделения Главного управления разведки.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные проводят зачистку Покровска. Украинские военные сейчас пытаются выйти из окружения, а не удержать позиции. «Наши бойцы ведут зачистку и уничтожают противника. Противник сосредоточен не на удержании позиций, а на том, чтобы выйти из окружения», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, украинское командование не отдавало приказ на выход из города, но уже поступают первые сообщения о сдаче в плен.
Бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега, в свою очередь, заявил, что ВСУ уже потеряли Покровск и Мирноград и должны срочно вывести оттуда войска. По его словам, если в ближайшее время этого не сделать, то украинская армия рискует потерять не только значительное количество десантников и морпехов, но и оказаться в ситуации, когда прорыв во фронте будет некому закрывать. Он добавил, что имущество на сотни миллионов уже потеряно без возможности эвакуации.
Запорожский фронт
ВСУ провели массированный артиллерийский обстрел прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщили в администрации округа. В разных районах города прогремело не менее 17 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
