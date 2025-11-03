В Госдуме предупредили россиян об активизации мошенников с «банковскими приложениями»

В Госдуме предупредили о мошенниках с фальшивыми инвестиционными предложениями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В конце года мошенники с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями активизируются. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«К концу года можно ожидать активизацию мошенников, использующих схемы с фальшивыми банковскими и инвестиционными предложениями», — приводят слова парламентария ТАСС. Отмечается, что злоумышленники создают правдоподобные легенды о новых госпрограммах, специальных вкладах для пенсионеров или инвестициях под высокий процент.

Депутат пояснил, что преступники тщательно копируют брендинг крупных банков, подделывают сайты и страницы в соцсетях. С помощью нейросетей мошенники генерируют персонализированные обращения и документы, делая обман практически неотличимым от официальных предложений. Также используют базы утекших данных, чтобы обращаться к гражданам по имени и усиливать эффект доверия.

Он отметил рост числа фальшивых инвестиционных платформ, которые предлагают вложить средства в государственные облигации или цифровые активы. За такими схемами часто стоят международные группировки, использующие подставных лиц и офшорные площадки. Серьезную угрозу представляют звонки от имени ЦБ или финансового омбудсмена, во время которых преступники убеждают граждан перевести деньги на резервный счет для защиты от хакеров.