Праздник Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября: история и традиции, что нельзя делать

Православная церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери Фото: Размик Закарян © URA.RU

4 ноября Россия отмечает праздник, объединяющий духовную веру и народные традиции — День Казанской иконы Божией Матери. Этот образ веками считался покровом Руси, помогал в бедах и укреплял людей в испытаниях. Почему именно Казанская икона стала символом единства, какие обычаи и приметы связаны с этим днем — в материале URA.RU.

Чем знаменита Казанская икона

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь в православном мире. Ее история началась в 1579 году, когда после пожара в Казани десятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и велела откопать свой образ на пепелище. Найденная икона сразу же стала источником чудес и благодати, а на месте ее обретения вскоре появился Богородицкий монастырь.

Со временем появилось несколько особо чтимых списков — московский и петербургский, хранящиеся в одноименных Казанских соборах. Каждый из них считался не просто копией, а «вторым дыханием» святого образа, приносящим ту же духовную силу.

Продолжение после рекламы

Образ Казанской иконы Божией Матери в музее Русской иконы Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Судьба оригинала окутана тайной. В 1904 году икона была похищена из монастыря вместе с драгоценными ризами и другими святынями. Следствие выяснило, что преступники якобы сожгли икону, однако в народе верили, что похищен был лишь список. С тех пор легенды о «спасенной» Казанской иконе множились, и разные версии о ее местонахождении появлялись даже в XX веке.

Празднование в честь Казанской иконы совершается дважды: 21 июля — день ее обретения, и 4 ноября (по старому стилю — 22 октября) — день освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда ополчение Минина и Пожарского вступило в Китай-город с образом Казанской Божией Матери. Именно этот день царь Алексей Михайлович в XVII веке сделал всероссийским праздником, а в 2005 году он стал и государственным — Днем народного единства.

4 ноября: традиции, обычаи и приметы дня

Согласно народным верованиям, Казанская икона — покровительница семьи и домашнего очага. Поэтому 4 ноября — день, когда особенно важно укреплять мир, проявлять милосердие и заботу.

Верующие идут на праздничную литургию, где читают акафист и молятся перед образом Богородицы. Принято заказывать молебен о здоровье близких и семейном благополучии — считается, что молитвы в этот день имеют особую силу.

Помощь нуждающимся — один из главных обрядов праздника Фото: Илья Московец © URA.RU

Помощь нуждающимся — один из главных обрядов праздника. Поддержать словом, поделиться едой, подарить одежду — все это воспринимается как живая молитва. Богородица, по поверью, особенно благоволит к тем, кто проявляет доброту.

В старину 4 ноября считался последним «теплым» днем перед зимой. На стол ставили блюда, укрепляющие здоровый дух: холодец, соленые грибы, квашеную капусту, пироги с облепихой, сбитень из меда и трав. Обязательно приглашали гостей — ведь совместная трапеза без ссор считалась залогом мира в доме на целый год.

Казанская икона — покровительница брака, поэтому венчания в этот день считались особенно удачными. Говорили, что союз, заключенный 4 ноября, будет крепким и благословленным.

Кроме того, существовал и ряд примет, в которые верили. Дождь 4 ноября предвещал щедрый урожай в будущем году, а ясная и сухая погода обещала трудный год. Туман с утра — к мягкой зиме, а яркое солнце — к морозной, но солнечной.

Хозяйки в этот день проветривали погреба и проверяли запасы — считалось, что сама Богородица освящает припасы, и они не испортятся до весны.

Что нельзя делать 4 ноября

Хотя Казанская икона — радостный, «теплый» праздник, в этот день существует ряд запретов, связанных с уважением к святыне и семейному покою. Не стоит заниматься уборкой и стиркой. Суета по дому «заслоняет молитву», говорили в народе. Кроме того, труд в этот день не принесет пользы: все вымытое быстро снова испачкается.

Продолжение после рекламы

Не нужно ссориться и грустить. Нельзя вспоминать обиды, ругаться и плакать. Считается, что Богородица слышит только чистое сердце, а зависть или злость могут «закрыть» ее помощь.