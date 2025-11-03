С 2026 года для семей с детьми вводится новая форма господдержки

В России с начала года будет доступна семейная налоговая выплата Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

С начала 2026 года в России будет доступна семейная налоговая выплата. Об этом сообщил сенатор Игорь Мурог.

«Получателями станут семьи, где растут дети до 18 лет, а также молодые люди, обучающиеся очно, до 23 лет», — приводит слова Мурога RT. Отмечается, что размер выплаты будет варьироваться с учетом количества несовершеннолетних в семье и общего уровня ее доходов. Особое внимание будет уделено многодетным и малоимущим гражданам.

Для оформления выплаты потребуется подтвердить уровень доходов и наличие детей, уточнил сенатор. Подать заявление можно будет дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции. По его словам, мера направлена на укрепление института семьи, повышение рождаемости и поддержку стабильности в обществе. Новая форма господдержки полностью отвечает приоритетам действующей политики государства.

Продолжение после рекламы