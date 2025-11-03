Логотип РИА URA.RU
В мире

Азия

Выросло число жертв землетрясения в Афганистане

Количество погибших при землетрясении в Афганистане достигло семи
03 ноября 2025 в 07:46
Более 150 пострадавших: последствия мощного землетрясения в Афганистане

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жертвами землетрясения в Афганистане стали как минимум семь человек. Ранее сообщалось о четырех погибших. По последним данным, количество пострадавших достигло 150 человек, и эта цифра может значительно возрасти.

«Семь человек погибли. Еще 150 пострадали в результате землетрясения», — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. 

Подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в центральной части страны в ночь на 3 ноября. Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Балх Хаджи Заид сообщал о гибели четырех человек, но за последние часы число подтвержденных жертв увеличилось. По данным CNN, реальное количество погибших может быть гораздо выше.

Спасательные работы продолжаются в условиях сложной обстановки. Местные власти опасаются, что под завалами разрушенных зданий могут находиться люди. Многие пострадавшие нуждаются в срочной медицинской помощи.

