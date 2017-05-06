РФ и США подтвердили готовность возобновить действие меморандума о полетах над Сирией

19:46 06 мая 2017 0

РФ и США договорились обеспечить безопасность в небе над Сирией Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Во время телефонного разговора главы генеральных штабов России и США договорились возобновить действие меморандума о безопасности полетов над Сирией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, — говорится в сообщении Минобороны России. — А также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ и „Джебхат-ан-Нусры“» (террористические группировки, запрещенные в России, — ред.).

Кроме этого, начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд договорились выработать дополнительные меры для предотвращения конфликтных ситуаций в Сирийской арабской республике при проведении операций против боевиков.