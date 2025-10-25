Российские войска уничтожили пусковую установку «Нептун» ВСУ
25 октября 2025 в 14:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате удара была ликвидирована пусковая установка берегового ракетного комплекса "Нептун" Вооруженных сил Украины, а также нанесены повреждения объектам, связанным с производством беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны.
