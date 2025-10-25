Толпа рабочих бегает по Москве и пугает людей
Москвичи пожаловались на рабочих во дворе ЖК
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Москве жители жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» сообщили о появлении неизвестных, которые передвигаются по дворовой территории и бросают в прохожих палки. Местные жители отмечают, что подобные инциденты вызывают у них серьезное беспокойство, особенно если потенциальными жертвами могут быть дети. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».
«Жители ЖК „Прокшино“ в Коммунарке (Москва) пожаловались на неизвестных, которые бегают по району и закидывают людей палками», — передает telegram-канал. Как сообщается в одном из комментариев очевидцев, подобное поведение выходит за рамки допустимого и вызывает тревогу среди горожан.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Жители намерены обратиться с официальной жалобой по данному факту в соответствующие инстанции.
Ранее, 14 октября, в одном из дворов Москвы между сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Свидетели сообщали о массовой драке между дворниками, причиной которой стал спор из-за инвентаря. Предметом разногласий оказались фанерные листы, предназначенные для ограждения деревьев.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Георгий25 октября 2025 16:18Закидывают людей палками? Угроза жизни и здоровью. Пора привлечь к ответственности не только этих хулиганов, но и тех, кто ими руководит ....