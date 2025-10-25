Толпа рабочих бегает по Москве и пугает людей

Москвичи пожаловались на рабочих во дворе ЖК Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве жители жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» сообщили о появлении неизвестных, которые передвигаются по дворовой территории и бросают в прохожих палки. Местные жители отмечают, что подобные инциденты вызывают у них серьезное беспокойство, особенно если потенциальными жертвами могут быть дети. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители ЖК „Прокшино“ в Коммунарке (Москва) пожаловались на неизвестных, которые бегают по району и закидывают людей палками», — передает telegram-канал. Как сообщается в одном из комментариев очевидцев, подобное поведение выходит за рамки допустимого и вызывает тревогу среди горожан.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Жители намерены обратиться с официальной жалобой по данному факту в соответствующие инстанции.

