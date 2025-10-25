ВС РФ за сутки сбили 281 БПЛА
25 октября 2025 в 14:22
Российские войска за сутки уничтожили 281 украинский беспилотник над регионами. Также ПВО сбила две авиабомбы. Об этом сообщает Минобороны.
