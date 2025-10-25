ВС РФ разнесли украинскую установку «Нептун» и цех, где делали дроны

Минобороны РФ сообщило о поражении украинского ракетного комплекса «Нептун» и цехов по производству беспилотников. По данным ведомства, в результате ударов оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок ВС России были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун».

Кроме того, нанесено поражение цехам по производству БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 154 районах, уточнили в министерстве. Ранее Минобороны РФ уже информировало о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины, в том числе по американскому зенитному ракетному комплексу Patriot и объектам энергетики, питающим оборонные предприятия. Также сообщалось о поражении складов боеприпасов, техники и пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.