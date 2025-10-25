Россиянам рассказали, как получить полную пенсию
Пенсионер может взыскать с СФР недоплаченные суммы с момента назначения выплат
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Гражданам, оформляющим пенсию, рекомендуется одновременно с заявлением направлять в Социальный фонд России (СФР) отдельный запрос с просьбой уточнить периоды трудового стажа и суммы заработка, учтенные при назначении выплаты, а также запрашивать перечень документов, которые можно предоставить дополнительно. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Такой шаг имеет юридическое значение: экземпляр заявления с подписью сотрудника фонда станет доказательством своевременного заявления прав», — сказал Говырин. Его слова приводит RT.
В случае, если впоследствии будет установлено, что СФР допустил ошибки, а перерасчет пенсии произведен лишь с начала следующего месяца, пенсионер вправе требовать компенсации недополученных выплат за весь срок, начиная с даты назначения пенсии. Как отметил депутат, судебная практика свидетельствует о том, что суды, как правило, становятся на сторону граждан в тех случаях, когда фонд не предоставил полную информацию о порядке подтверждения трудового стажа и размера заработка.
При наличии официально зарегистрированного заявления вся ответственность за возможные ошибки возлагается на СФР. Действующее законодательство обязывает фонд производить выплату всех невыплаченных сумм без ограничения по срокам. Это, по мнению депутата, поможет защитить доходы на годы вперед.
Ранее стало известно, что часть российских пенсионеров получит пенсионные выплаты за ноябрь досрочно — уже 1 ноября. Такая мера затронет граждан, которым средства обычно перечисляются 3 или 4 ноября, однако в текущем году эти даты совпадают с праздничными днями. В связи с этим пенсии будут переведены заранее. Остальные получатели смогут рассчитывать на выплаты в обычные сроки, начиная с 5 ноября, передает MK.RU.
- ?25 октября 2025 18:06А почему в Тюмени выплачивают 15 числа следующего месяца?