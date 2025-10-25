Россияне могут остаться без концертов из-за решения Египта

В Египте хотят приостановить все масштабные музыкальные мероприятия Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Россиянам грозят финансовые потери в размере десятков тысяч рублей из-за новых ограничительных мер, вводимых египетскими властями. В стране рассматривается вопрос о полном запрете проведения концертов и фестивалей вблизи пирамид в Гизе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Египетский центр экономических и социальных прав подал иск против местных властей с целью приостановить все масштабные музыкальные мероприятия возле легендарных пирамид», — передает telegram-канал. В 2025 году в Гизе были запланированы два масштабных мероприятия: фестиваль классической музыки Pyramids Echo Festival, а также концерт диджея Tiеsto, который должен был состояться 19 декабря.

Регион традиционно привлекает исполнителей мирового уровня и популярных диджеев, а сами концерты служат магнитом для туристов со всех уголков мира, в том числе и из России. Российские граждане активно приобретали билеты на эти выступления. Так, минимальная стоимость билета на шоу нидерландского диджея начиналась с 8,5 тысячи рублей, а расходы на авиаперелет превышали 50 тысяч рублей. В результате совокупные траты составляли порядка 60 тысяч рублей на человека.

На фоне возникшей неопределенности часть россиян уже пытается вернуть потраченные деньги. В то же время некоторые туроператоры заверяют, что отмена мероприятий не планируется, и просят не поддаваться панике.