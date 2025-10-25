Подписан первый в мире договор по борьбе с киберпреступностью: как инициатива России разошлась по миру

В ООН Россия подписала Конвенцию против киберпреступности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханое (Вьетнам) генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан подписал от лица России первый в мире международный договор, направленный на противодействие киберпреступности, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Документ поддержали представители 65 государств.

К участникам церемонии подписания обратился с приветственным словом президент РФ Владимир Путин. Он назвал событие историческим и подчеркнул, что принятие Конвенции стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы. Что известно о Конвенции, ее цели и задачи — в материале URA.RU.

Подписан первый в мире договор по борьбе с киберпреступностью

Торжественная церемония подписания Конвенции ООН против киберпреступности прошла в присутствии президента Вьетнама Лыонга Кыонга и делегаций государств-участников, выступающих за развитие международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Подписал договор генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан.

Документ поддержали представители 65 государств. Всего в церемонии участвовали представители более 100 стран и международных организаций.

Подписание Конвенции ООН стало возможным благодаря широкой поддержке инициативы РФ

Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности. По его словам, заключение этого международного соглашения стало возможным благодаря широкой поддержке российской инициативы, предложенной в 2019 году, а сам документ направлен на повышение глобальной безопасности в цифровой среде.

Путин отметил, что разработка и согласование текста Конвенции велись в сложных международных условиях. При этом дипломатам и сотрудникам правоохранительных органов удалось найти компромиссы, необходимые для подписания документа.

Конвенция, как подчеркивается в обращении, должна стать важным инструментом в борьбе с преступлениями в сфере использования цифровых технологий, включая те, что связаны с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия. В послании также отмечается, что Россия открыта к дальнейшему международному сотрудничеству по вопросам борьбы с киберпреступлениями.

Что известно о документе

Конвенция направлена на усиление международных усилий в противодействии киберпреступности, содействие и развитие сотрудничества между странами, а также предоставление технической поддержки в данной области. Документ объемом 55 страниц включает девять глав и содержит 68 статей. В нем устанавливается уголовная ответственность за правонарушения, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Конвенция выделяет 11 основных видов преступлений: несанкционированный доступ к информации, незаконный перехват данных, вмешательство в электронные данные, вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем (ИКС), незаконное использование технических средств, подлог с применением ИКС, хищение и мошенничество с использованием ИКС, а также деяния, связанные с распространением в интернете материалов с сексуальным насилием над детьми или их эксплуатацией. Там же выделяются: совершение или попытка установления доверительных отношений с целью сексуального преступления против ребенка, незаконное распространение интимных изображений, и легализация доходов, полученных преступным путем в результате подобных правонарушений.

Отдельное внимание в конвенции уделено вопросам определения юрисдикции государств-участников в отношении лиц, совершивших киберпреступления, а также описаны основные требования к процессуальным механизмам расследования и их реализации. Документ регулирует аспекты международного взаимодействия по вопросам борьбы с киберпреступностью, технической поддержки и обмена информацией между государствами.

Кроме того, страны-участники обязаны создать национальные контактные центры, работающие круглосуточно и без выходных, для оперативной поддержки уголовных расследований, связанных с киберпреступлениями. Координацию деятельности по реализации положений конвенции осуществляет Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Главным органом, отвечающим за мониторинг и развитие соглашения, выступает Конференция стран-участниц.

Как создавался документ

Ранее единственным многосторонним юридически обязывающим документом, регулирующим противодействие киберпреступности, являлась так называемая Будапештская конвенция или Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185). Она была открыта для подписания в 2001 году и вступила в силу в 2004 году. К соглашению на данный момент присоединены 68 государств, большинство из которых представляют западный регион.

Российская Федерация последовательно выражает несогласие с данным соглашением, рассматривая его как средство вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Такой подход объясняется, в частности, положением статьи 32.b, которая предоставляет участникам конвенции право на трансграничный доступ к данным, хранящимся на компьютерных устройствах других государств-участников.

Принятие конвенции ООН стало, в том числе, результатом длительных усилий России, традиционно выступающей одним из ключевых игроков на международной арене в вопросах информационной безопасности. Так, начиная с 1998 года, Россия систематически выступала инициатором принятия резолюций под названием «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», подчеркивающих значимость Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН в обеспечении безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий.

Последняя версия соответствующей резолюции была одобрена в 2023 году. Кроме того, в 2011 году Россия совместно с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном обратились к Генеральному секретарю ООН с предложением о разработке правил поведения государств в области обеспечения международной информационной безопасности в рамках организации.

Процесс подготовки нового международного соглашения стартовал в 2019 году—тогда сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла решение о создании специального межправительственного комитета экспертного уровня. 24 декабря 2024 года Генассамблея приняла резолюцию, закрепляющую положения конвенции. Документ получил поддержку большинства, хотя и не был утвержден консенсусом: «за» высказались 79 государств, среди которых Россия, другие страны БРИКС, государства СНГ, а также ряд государств Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, в том числе Саудовская Аравия, Алжир и Венесуэла.

Москва сыграла значительную роль в продвижении данного документа на международной площадке: процесс одобрения конвенции с участием российской дипломатии длился более 15 лет. Россия ратовала за то, чтобы включить в список более широкий список преступлений, которые совершаются с использованием компьютера (в частности, терроризм). Кроме того международное взаимодействие в сфере противодействия киберпреступности до настоящего времени оставалось фрагментированным: после 2022 года сотрудничество России на базе двусторонних соглашений фактически прекратилось и продолжалось только с дружественными государствами.

Кто выступил против и почему

США и их союзники выступают против принятия конвенции в ее текущей редакции. По их мнению, предлагаемый документ создает риски для соблюдения прав человека, а также может привести к совершению актов транснациональных репрессий, таких как экстерриториальное наблюдение и преследование правозащитников. Кроме того, выражается опасение, что конвенция будет использована для целенаправленного давления на сотрудников технологических компаний и кибербезопасности, а также для злоупотребления механизмами запроса электронных доказательств.

Что говорят о конвенции

Конвенция против киберпреступности — это мощный правовой инструмент

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал новую Конвенцию против киберпреступности эффективным правовым инструментом для борьбы с преступлениями в интернете. По его словам, масштаб угрозы требует общемировых юридических механизмов.

Генеральный секретарь объяснил важность документа проникновением организованной преступности в цифровое пространство. Он подчеркнул, что документ разрабатывался около пяти лет и призван стать «новой рамочной структурой» международной борьбы с киберпреступностью.

«Киберпространство стало плодотворной почвой для преступников, которые имеют возможность действовать со скоростью, которая была еще невообразима в прошлом веке. Это приводит к потере имущества, хищению миллиардов долларов из нашей экономики. Насилие против детей, переводы денежных средств посредством криптовалюты, которой оплачиваются нелегальные продажи оружия и наркотиков… Ущерб измеряется не только в финансовом плане, подрывается вера в верховенство закона, речь идет о разрушении нашего мира», — заявил Гутерриш во время выступления. Его слова передает РАПСИ.

Россия одержала дипломатическую победу на международной арене

Успешное подписание документа стало итогом многолетней работы Москвы по формированию единых правил в сфере цифровой безопасности. Об этом заявила член СПЧ, руководитель АНО «Белый Интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.

«В первый же день Конвенцию подписали 65 государств. Это серьезная цифра, значительно превышающая необходимый порог в 40 стран. Она говорит о том, что документ получил реальную международную поддержку. Мы можем уже совершенно спокойно праздновать нашу дипломатическую победу», — заявила Сидоренко. Ее слова передает РАПСИ.

Профессор МГИМО уточнила, что Конвенция стала результатом долгой консолидации государств с разными политическими взглядами, но единым пониманием необходимости борьбы с киберугрозами. Она обратила внимание, что среди подписавших оказались и часть стран Европы, в том числе Бельгия, Португалия и Испания.

По оценке Сидоренко, это подтверждает универсальность цифровых угроз и показывает, что вопросы кибербезопасности выходят за рамки традиционных политических противоречий. Эксперт добавила, что достижение порога в 65 участников говорит о прохождении «Рубикона» в вопросе формирования справедливой цифровой среды.