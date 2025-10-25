Авиация и сотни спасателей тушат пожары в Киеве

Пожар в Киеве вспыхнул в ночь на 25 октября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла авиацию для тушения пожара, вспыхнувшего в Киеве в ночь на 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГСЧС, к ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей и 57 единиц техники, также задействована авиация. Ведомство опубликовало фото работающего пожарного вертолета в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

