Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Авиация и сотни спасателей тушат пожары в Киеве

25 октября 2025 в 15:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пожар в Киеве вспыхнул в ночь на 25 октября (архивное фото)

Пожар в Киеве вспыхнул в ночь на 25 октября (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла авиацию для тушения пожара, вспыхнувшего в Киеве в ночь на 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале службы. 

По данным ГСЧС, к ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей и 57 единиц техники, также задействована авиация. Ведомство опубликовало фото работающего пожарного вертолета в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Продолжение после рекламы

Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и о нескольких пожарах в левобережных районах столицы. На опубликованных кадрах было видно сильное пламя. К утру, по данным спасателей, ликвидация возгораний продолжалась.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал