Авиация и сотни спасателей тушат пожары в Киеве
Пожар в Киеве вспыхнул в ночь на 25 октября (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла авиацию для тушения пожара, вспыхнувшего в Киеве в ночь на 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале службы.
По данным ГСЧС, к ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей и 57 единиц техники, также задействована авиация. Ведомство опубликовало фото работающего пожарного вертолета в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и о нескольких пожарах в левобережных районах столицы. На опубликованных кадрах было видно сильное пламя. К утру, по данным спасателей, ликвидация возгораний продолжалась.
