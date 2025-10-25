Что ждет Трампа в ходе азиатского турне: американский лидер вылетел в Малайзию
Трамп устроил себе азиатское турне
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп начал масштабное азиатское турне, в ходе которого встретится с лидерами ключевых государств региона, включая главу КНР Си Цзиньпина. Самолет президента вылетел из Вашингтона поздно вечером 24 октября. Первая остановка Трампа произойдет в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Трампа сопровождают государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. Что ждать от этой поездки — в материале URA.RU.
Что входит в турне Трампа
Ожидается, что первым делом самолет Трампа прибудет в аэропорт Куала-Лумпура. В Малайзии глава США проведет переговоры с премьер-министром Анваром Ибрагимом, а также присоединится к работе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в период с 26 по 28 октября.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была образована в 1967 году. До начала нынешнего саммита в состав организации входили десять государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Главное направление работы объединения — развитие экономического сотрудничества между его участниками.
В числе участников форума, помимо лидеров стран региона и президента США, ожидаются премьер-министр Японии Санаэ Такаити, глава правительства КНР Ли Цян, президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Кроме того, в саммите примут участие руководители ЮАР, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Также на саммите впервые с 1999 года в организацию будет принят новый член — Восточный Тимор. В ходе саммита представители АСЕАН и партнерских стран планируют обсудить широкий круг вопросов: затяжной конфликт в Мьянме, ситуацию в Южно-Китайском море, эскалацию в секторе Газа, борьбу с ростом кибермошенничества, а также влияние тарифной политики США на глобальную торговлю.
Вечером 27 октября, не дожидаясь окончания саммита АСЕАН, президент США отправится с визитом в Японию. В рамках поездки глава государства проведет переговоры с Санаэ Такаити, которая стала первой женщиной-премьер-министром в истории страны, а также встретится с императором Нарухито.
Данная поездка станет для Трампа четвертым визитом в Японию, начиная с 2017 года, и первым с момента его возвращения на пост президента в январе 2025 года. Во время предыдущего визита, который состоялся в июне 2019 года, он стал первым иностранным лидером, встретившимся с Нарухито после его восшествия на престол.
Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов, после завершения саммита Трамп и представители японского правительства посетят военно-морскую авиабазу США в Йокосуке, где размещен атомный авианосец George Washington. По информации агентства, американская сторона предложила совершить совместный перелет из Токио на авиабазу на борту правительственного вертолета США Marine One.
После, 9 ноября Трамп посетит город Кенчжу в Южной Корее, где с 30 октября по 1 ноября пройдет 32-й неформальный саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В рамках рабочей программы он проведет двусторонние переговоры с президентом Южной Кореи, выступит с ключевой речью на обеде с представителями бизнес-сообщества региона, а также примет участие в деловом ужине организации. Кроме того, 30 октября на полях саммита у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Форум АТЭС был создан в 1989 году в целях развития сотрудничества между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и в настоящее время объединяет 21 экономику, в том числе Россию и Соединенные Штаты Америки. Несмотря на отсутствие устава и официального статуса международной организации, АТЭС занимает важное место среди ведущих площадок для укрепления торговых связей в регионе. В отличие от других неформальных структур, таких как G7 и G20, у АТЭС имеется постоянный секретариат, расположенный в Сингапуре.
Что президент США будет обсуждать с региональными лидерами
Самый сложный визит Трампа — в Китай
По мнению американского издания Politico, азиатское турне Трампа, вероятнее всего, может оказаться менее успешным по сравнению с тщательно организованными визитами в Европу и на Ближний Восток. Основное напряжение ожидается во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. За три недели до встречи, 9 октября, Китай ввел дополнительные ограничения на экспорт редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства вооружений и в сферах высоких технологий. В ответ Соединенные Штаты объявили о введении с 1 ноября 100-процентных пошлин на ряд товаров китайского происхождения, что поставило под сомнение возможность проведения встречи лидеров двух стран.
Трамп охарактеризовал действия Пекина как «вымогательство», в то время как китайское руководство заявило, что ужесточение экспортного контроля является «законной мерой по совершенствованию системы национального регулирования» с целью «обеспечения безопасности внутри страны и на международной арене». Представители Министерства коммерции КНР подчеркнули готовность к диалогу с американской стороной, однако отметили, что при необходимости Китай готов отстаивать свои интересы даже в условиях затяжной торговой войны.
Кроме того Трамп заявил, что для Китая опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня. Он также отметил, что не хотел бы развивать тему и говорить о возможности смены подходов США к этому вопросу, чтобы не усложнять поездку в Азию.
Toyota Motor хочет сообщить Трампу о планах по импорту автомобилей из США
Согласно имеющейся информации, в рамках визита у Трампа предусмотрена встреча с представителями деловых кругов Японии. Один из крупнейших японских автопроизводителей, компания Toyota Motor, планирует проинформировать президента США о своих намерениях начать импорт в Японию автомобилей, собранных на американских заводах, сообщил телеканал NHK. Лично презентовать проект американской делегации хочет лично председатель совета директоров автомобильной корпорации Акио Тойода.
Ранее президент Toyota Motor Кодзи Сато в беседе с представителями СМИ сообщил, что компания рассматривает вариант поставок автомобилей, выпускаемых на предприятиях в Соединенных Штатах, на японский рынок. В компании ведется анализ моделей и объемов, которые потенциально могут быть импортированы в Японию. Сато также отмечал, что для успешной реализации этих планов необходимо участие японских властей в создании новых технических регламентов, которые позволят импортировать продукцию японских автопроизводителей, собранную в США, без проведения дополнительного тестирования.
Трамп обсудит вопросы обороны и безопасности в ходе визита в Куала-Лумпур
Трамп в Малайзии проведет переговоры с Анваром Ибрагимом. Как сообщило министерство иностранных дел Малайзии, в центре внимания окажутся вопросы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.
Лидеры намерены обсудить пути укрепления комплексного партнерства между двумя странами. «Оба лидера обсудят усилия по укреплению сотрудничества в области торговли и инвестиций, обороны и безопасности, а также отношений между людьми в соответствии с всеобъемлющим партнерством между Малайзией и США», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Кроме того, стороны затронут вопросы региональной и международной повестки, имеющие стратегический интерес для обеих стран, и подпишут совместные документы, направленные на развитие взаимодействия в области безопасности и экономики. Там же отметили, что визит повысит уровень стратегического партнерства и взаимодействия Малайзии и США на международной арене.
Что Трамп успел заявить после начала своего турне
Опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня
Трамп во время полета на президентском авиалайнере заявил, что для Китая опасно нарушать статус-кво вокруг Тайваня. «Надеюсь, они не станут. Они могут сделать, могут нет. Это будет очень опасно для них», — сказал американский лидер. Он также отметил, что не хотел бы развивать тему и говорить о возможности смены подходов США к этому вопросу, чтобы не усложнять поездку в Азию.
Готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент США выразил готовность встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в рамках своей поездки по странам Азии. Трамп США также добавил, что между странами отсутствует надежная телефонная связь, несмотря на наличие у Северной Кореи значительного ядерного потенциала.
Трамп планирует обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт
Американский лидер заявил, что намерен обсудить конфликт на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывая на содействие Пекина в урегулировании ситуации. Он выразил уверенность в готовности РФ к решению конфликта.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.