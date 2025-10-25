ВС РФ нанесли ответный удар на атаки Украины
25 октября 2025 в 14:12
Вооруженные силы России осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживающим их функционирование. Данные действия последовали в ответ на террористические атаки Украины, направленные против гражданских объектов на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны.
