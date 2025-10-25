Хакеры Killnet рассказали подробности взлома базы поставщиков дронов ВСУ

Хакеры Killnet взломали базу данных поставщиков дронов в ряды ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Участник российской хакерской группы Killnet на условиях анонимности поделился деталями взлома серверов украинского производителя беспилотников «Боевые Птах Украины». По его словам, в результате этой операции хакерам удалось получить доступ ко всем имеющимся разработкам, инструкциям, поэтапным программам испытаний, а также к информации о технических сложностях беспилотников.

«Там все разработки, инструкции, поэтапные программы испытаний и проблемные вопросы. В общем, нашим специалистам <...> теперь проще будет найти их (украинских беспилотников — прим. URA.RU) уязвимости и уничтожать их раньше, чем они нанесут какой-то вред. <...> Теперь наши разработчики знают все об украинских БПЛА», — сообщил источник для telegram-каналу «Известия».

Он также подчеркнул, что в нынешних условиях украинским военным необходимо будет провести перепрошивку дронов, изменить системы связи и закупить новые комплектующие для производства аппаратов. Большая часть собранных беспилотников, по его словам, утратила боеспособность. Теперь дальность полета аппаратов будет определяться тем, насколько далеко оператор сможет их забросить вручную, поскольку самостоятельно подняться они не смогут — все частоты будут подавляться средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также украденные документы восстановлению не подлежат, ВСУ потребуется разработать новую техническую документацию с нуля. Представитель Killnet отметил, что в результате проведенной операции работа украинских БПЛА будет парализована как минимум на несколько месяцев.