Собаки загрызли десятилетнего мальчика в Красноярском крае

Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
В районе СНТ «Теремок» Березовского района Красноярского края на 10-летнего мальчика напали собаки. Ребенок погиб. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия,
«По версии следствия, около 08:00 25 октября мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка <...> без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела <...> обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди», — сообщили в ведомстве для ТАСС.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность, повлекшую смерть человека. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, а также лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
В мае 2025 года в Ставрополе суд вынес приговор Алле Черновой, на приусадебном участке которой проживали собаки, напавшие на ребенка. Инцидент произошел в феврале, когда группа собак напала на девятилетнюю девочку недалеко от дома ее бабушки, у которой она гостила. Согласно материалам дела, животные напали на школьницу и нанесли ей смертельные травмы. Ребенок пытался защититься, размахивая руками, однако собаки продолжали преследовать ее. В это время Алла Чернова скрылась в огороде участка.
- Георгий25 октября 2025 16:14Жизнь каждого человека ценность ...... . Но, видимо жизнь бездомной собаки для некоторых, ценность большая ....