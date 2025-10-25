Собаки загрызли десятилетнего мальчика в Красноярском крае

Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В районе СНТ «Теремок» Березовского района Красноярского края на 10-летнего мальчика напали собаки. Ребенок погиб. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия,

«По версии следствия, около 08:00 25 октября мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка <...> без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела <...> обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди», — сообщили в ведомстве для ТАСС.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность, повлекшую смерть человека. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, а также лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

