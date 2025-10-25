ВСУ повредили плотину в Белгородской области

ВСУ могут повторно атаковать плотину, сообщил Гладков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские военные атаковали плотину в Белгородском водохранилище. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что в случае возникновения подобной ситуации может возникнуть опасность подтопления пойменных территорий реки со стороны Харьковской области, а также нескольких улиц в населенных пунктах региона, где проживает порядка одной тысячи человек. В связи с этим местные власти начали предлагать временное размещение в пунктах временного проживания Белгорода жителям, находящимся в зоне потенциального затопления и не имеющим иных вариантов размещения.

