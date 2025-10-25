ВСУ повредили плотину в Белгородской области
ВСУ могут повторно атаковать плотину, сообщил Гладков
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинские военные атаковали плотину в Белгородском водохранилище. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что в случае возникновения подобной ситуации может возникнуть опасность подтопления пойменных территорий реки со стороны Харьковской области, а также нескольких улиц в населенных пунктах региона, где проживает порядка одной тысячи человек. В связи с этим местные власти начали предлагать временное размещение в пунктах временного проживания Белгорода жителям, находящимся в зоне потенциального затопления и не имеющим иных вариантов размещения.
В частности, Гладков обратился к жителям в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры. Он добавил, что все ответы можно получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея или по телефону 112.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.