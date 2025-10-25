Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

В рядах ВСУ началась паника из-за потерь под Красным Лиманом

Радиоперехваты говорят о панике в 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом в ДНР
25 октября 2025 в 13:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Украинское командование из-за больших потерь бросает под Красный Лиман неопытных солдат

Украинское командование из-за больших потерь бросает под Красный Лиман неопытных солдат

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В рядах 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся под Красным Лиманом (ДНР), резко усилились панические настроения. Об этом со ссылкой на данные радиоперехватов сообщили РИА Новости (РИАН) в российских силовых структурах.

«Тяжелая ситуация сложилась для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — рассказал собеседник в разговоре с РИАН.

Также источник в российских силовых структурах добавил, что командование ВСУ направляет на участок боевых действий под Красным Лиманом неподготовленных военнослужащих. Это происходит из-за значительных потерь, понесенных украинской армией на краснолиманском направлении.

Продолжение после рекламы

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что интенсивное наступление российских вооруженных сил на краснолиманском направлении способствует решению вопроса водной блокады, организованной Украиной в отношении региона. Соответствующее заявление было сделано после того, как Пушилин посетил подразделения 25-й общевойсковой армии, которые, по его утверждению, демонстрируют стремительное продвижение с территории ЛНР. В рамках визита глава ДНР вручил военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий, государственные награды, включая орден «Золотая Звезда Героя ДНР», передает MK.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал