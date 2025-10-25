В рядах ВСУ началась паника из-за потерь под Красным Лиманом
Украинское командование из-за больших потерь бросает под Красный Лиман неопытных солдат
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В рядах 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся под Красным Лиманом (ДНР), резко усилились панические настроения. Об этом со ссылкой на данные радиоперехватов сообщили РИА Новости (РИАН) в российских силовых структурах.
«Тяжелая ситуация сложилась для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — рассказал собеседник в разговоре с РИАН.
Также источник в российских силовых структурах добавил, что командование ВСУ направляет на участок боевых действий под Красным Лиманом неподготовленных военнослужащих. Это происходит из-за значительных потерь, понесенных украинской армией на краснолиманском направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что интенсивное наступление российских вооруженных сил на краснолиманском направлении способствует решению вопроса водной блокады, организованной Украиной в отношении региона. Соответствующее заявление было сделано после того, как Пушилин посетил подразделения 25-й общевойсковой армии, которые, по его утверждению, демонстрируют стремительное продвижение с территории ЛНР. В рамках визита глава ДНР вручил военнослужащим, отличившимся в ходе боевых действий, государственные награды, включая орден «Золотая Звезда Героя ДНР», передает MK.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.