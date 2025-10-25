Украинское командование из-за больших потерь бросает под Красный Лиман неопытных солдат Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В рядах 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся под Красным Лиманом (ДНР), резко усилились панические настроения. Об этом со ссылкой на данные радиоперехватов сообщили РИА Новости (РИАН) в российских силовых структурах.

«Тяжелая ситуация сложилась для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — рассказал собеседник в разговоре с РИАН.

Также источник в российских силовых структурах добавил, что командование ВСУ направляет на участок боевых действий под Красным Лиманом неподготовленных военнослужащих. Это происходит из-за значительных потерь, понесенных украинской армией на краснолиманском направлении.

