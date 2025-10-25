Диетолог Никитина назвала три способа, как не поправиться от макарон
Макароны — это один из самых популярных продуктов в мире
Фото: Илья Московец © URA.RU
25 октября — Всемирный день макарон. Многие считают, что паста — это лишние калории, углеводы и глютен, но макароны из твердых сортов пшеницы могут быть вкусной и полезной частью рациона. Диетолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина рассказала URA.RU, как выбрать макароны, правильно их варить и с чем есть, чтобы получать максимум пользы.
Состав и польза макарон
«Любые макаронные изделия — спагетти, паста, лапша — важны для организма. Они содержат углеводы, белки, клетчатку, витамины и минералы», — говорит нутрициолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина. Вот их основные характеристики.
- Калорийность: макароны из твердых сортов пшеницы отварные — всего около 100 ккал на 100 г. В макаронах из муки высшего сорта калорий может быть чуть больше — 120–130 ккал.
- Белок: до 13 г на 100 г продукта.
- Клетчатка: 3–3,5 г, помогает работе кишечника.
- Жир: минимальный — около 1,5 г.
- Витамины и минералы: фолиевая кислота, железо, магний, витамин Е.
«Макароны из твердых сортов пшеницы содержат углеводы, которые медленно расщепляются и усваиваются, обеспечивая длительное чувство сытости и не вызывая резких скачков сахара в крови. Поэтому их включают в средиземноморскую диету, где углеводы составляют до 55% дневного рациона — особенно важно для людей с сахарным диабетом», — рассказала специалист URA.RU.
Без углеводов клетки не могут нормально работать, уверяет эксперт. Мозг, мышцы, красные кровяные тельца — все это живет за счет углеводов. Недостаток может проявляться слабостью, потливостью, головной болью, проблемами с концентрацией и даже зрением.
Как выбрать правильные макароны
Но если выбирать изделия из твердых сортов пшеницы, польза становится еще заметнее: в 100 граммах отварных макарон из твердой пшеницы содержится до 13 грамм белка, около 3–3,5 грамма пищевых волокон, железо, магний и витамин Е, тогда как макароны из мягкой муки уступают по всем этим показателям и могут содержать до 130 ккал вместо 100 ккал на 100 грамм.
Вот основные правила при выборе макарон:
- Ищите твердые сорта пшеницы.
- Смотрите на состав: белок и клетчатка должны быть выше, жира меньше.
- Остерегайтесь макарон из муки высшего сорта — калорий больше, пользы меньше.
- Глютен вреден только при целиакии или у сверхчувствительных 1% населения. Для остальных — безопасен.
«Итальянцы знают толк в пасте: София Лорен (итальянская киноактриса и певица, считающаяся одной из величайших звезд мирового кино) очень ее любит, и при этом никогда не страдала лишним весом. Этот пример отлично показывает: правильный выбор продукта и умеренность в порциях действительно работают — польза макарон проявляется, если отдавать предпочтение качественной муке и не переедать», — отмечает эксперт.
Толстеют ли от макарон
Распространенное убеждение, что от макарон толстеют, — это один из самых стойких мифов о питании. На самом деле, макаронные изделия сами по себе не являются врагом фигуры. Все зависит от трех ключевых факторов: качества макарон, способа их приготовления и того, с чем их едят.
«От качественных макарон, сваренных „аль денте“ и поданных с овощами и легким соусом, не толстеют. Они — источник энергии, полезных нутриентов и длительного чувства сытости. Проблема лишнего веса возникает при регулярном переедании и выборе калорийных жирных добавок», — говорит специалист.
Вот несколько советов по приготовлению макарон, который дает Никитина:
1. Выбирайте правильные макароны
Главный критерий — мука. Макароны из твердых сортов пшеницы (на упаковке ищите маркировку «durum» или «группа А») — это правильный выбор. Их калорийность в вареном виде составляет всего около 100-110 ккал на 100 грамм. В них много медленных углеводов, клетчатки (3-3,5 г), белка (до 13 г) и минимальное количество жира (около 1,5 г). А вот изделия из мягкой пшеницы (мука высшего сорта) действительно более калорийны (120-130 ккал и выше) и имеют высокий гликемический индекс.
2. Готовить «аль денте»
Сварите макароны так, чтобы они оставались слегка твердыми внутри — это называется «аль денте».
- Медленное усвоение: Такие макароны дольше перевариваются, медленнее высвобождают глюкозу и имеют низкий гликемический индекс.
- Долгое чувство сытости: Вы дольше не испытываете голод и в итоге съедаете меньше.
- Польза для фигуры: «Аль денте» помогает контролировать вес и особенно рекомендовано людям, следящим за уровнем сахара в крови.
3. Контролируйте порции и добавки
Основная причина набора веса — не сами макароны, а калорийные соусы и большие порции.
- Правило тарелки: Углеводы (макароны) должны занимать четверть тарелки, половина — овощи, и четверть — белковые продукты (курица, рыба, морепродукты).
- Осторожнее с соусами: Калорийность сливочного соуса, большого количества сыра или майонеза может превысить калорийность самой пасты в несколько раз.
- Полезные альтернативы: Выбирайте томатные соусы домашнего приготовления (источник ликопина), добавляйте йогурт или нежирный творог вместо сливок, а сыром лишь слегка посыпайте блюдо.
Хотя паста считается национальным блюдом Италии, она широко распространена во многих кухнях мира, включая китайскую, бразильскую, испанскую и американскую
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
С чем есть макароны
- Соусы домашнего приготовления: томатный без сахара, овощи, морепродукты, фарш, нежирный творог или йогурт.
- Сыр: максимум 2 ч.л. — вкусно и без лишних калорий.
- Майонез: если уж хочется, можно приготовить самим — будете знать состав.
- Овощи и зелень добавляют клетчатку, витамины и цвет.
Домашние макароны: как приготовить
Макароны можно приготовить самим дома. Процесс трудоемкий, но зато получается натуральный продукт без консервантов и лишнего жира.
Основной рецепт:
- 500 г муки (не более 15% мягкой пшеницы)
- 1–3 яйца (2 — средний вариант)
- Щепотка соли
- Вода по необходимости
Вот как это делается:
- Подготовка теста. В миску кладем 500 г муки, важно, чтобы в ней не было более 15% мягкой пшеницы — это обеспечит пользу и правильную структуру. Добавляем 1–3 яйца, средний вариант — 2, щепотку соли и постепенно вливаем воду, чтобы получилось упругое, но не слишком липкое тесто.
- Замешивание. Тесто тщательно вымешивается до эластичности. Можно использовать руки или миксер с насадкой для теста. Цель — чтобы оно стало гладким и не прилипало к рукам.
- Раскатывание. Делим тесто на части и раскатываем скалкой или пропускаем через специальные ручные или электрические аппараты для макарон. Можно регулировать толщину и форму пластов.
- Нарезка. Нарезаем пласт на желаемые формы: спагетти, тальятелле, фетучини. С современными насадками можно сразу получать одинаковую форму.
- Сушка. Если планируете хранить макароны, можно слегка подсушить их на воздухе или в духовке при низкой температуре.
- Приготовление. Варим в кипящей подсоленной воде 2–5 минут в зависимости от толщины — до состояния альденте. Чтобы макароны не слиплись, можно добавить чайную ложку растительного масла в воду.
«Можно экспериментировать с разными видами муки — гречневой, рисовой, кукурузной или соевой. К тесту можно добавлять свеклу, шпинат, морские водоросли или чернила каракатицы — так макароны получаются не только красивыми, но и полезными», — объясняет Никитина.
«Для облегчения процесса отлично подходят современные устройства: ручные и электрические аппараты для лапши с насадками разной формы и толщины позволяют сразу получить аккуратные макаронины нужного вида», — добавляет диетолог.
Макароны можно подавать как гарнир, добавлять в супы, салаты, запеканки и готовить из них самостоятельные блюда
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
Аллергия на макароны: кто в зоне риска
Многих волнует, можно ли получить аллергическую реакцию на макароны. «Да, такое возможно. В производстве даже самых качественных макарон часто используются яйца. Если у человека есть аллергия на яйца, она может проявиться и на макаронные изделия», — поясняет Никитина.
Еще один момент — глютен. «Он вреден только для людей с целиакией, у которых установлена непереносимость глютена. Также существуют крайне чувствительные люди, которых всего около 1% населения. Для всех остальных глютен безвреден, хотя некоторые, уменьшая его количество, отмечают улучшение самочувствия», — добавляет диетолог.
Мифы о макаронах
«Макароны толстеют» — нет, если контролировать порции и выбирать твердые сорта пшеницы. Альденте перевариваются медленно, дольше держат сытость и помогают контролировать вес.
«Глютен вреден для всех» — только для людей с целиакией или крайне чувствительных (~1% населения). Для остальных глютен безопасен.
«Макароны быстро повышают сахар в крови» — верно только для макарон из мягкой муки. Твердые сорта пшеницы содержат медленные углеводы, которые усваиваются постепенно и не вызывают резких скачков сахара.
«Макароны вредны для диабетиков» — нет. Если выбирать правильные сорта и сочетать с овощами и белком, макароны вписываются даже в диабетический рацион.
«Макароны — это только гарнир» — не обязательно. С правильным соусом, овощами, морепродуктами или мясом паста может стать полноценным основным блюдом.
«Макароны нельзя есть на ужин» — можно, если порция умеренная. Сбалансированное сочетание углеводов, белка и клетчатки делает ужин легким и полезным.
Топ-5 полезных рецептов с макаронами
Польза: этот рецепт богат клетчаткой и антиоксидантами, которые улучшают работу кишечника и защищают клетки от окислительного стресса. Овощи обеспечивают витамин С, каротиноиды и минералы, поддерживая иммунитет и кожу. Спагетти из твердых сортов пшеницы дают медленные углеводы, обеспечивая длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови.
1. Спагетти с томатным соусом и овощами
Польза: это низкокалорийное блюдо, богатое клетчаткой, которая улучшает работу кишечника. Овощи обеспечивают организм витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживая иммунитет и здоровье кожи. Медленные углеводы из спагетти надолго сохраняют чувство сытости и стабилизируют уровень сахара в крови.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Спагетти из твердых сортов пшеницы — 150 г
- Помидоры свежие или консервированные без сахара — 200 г
- Кабачок — 100 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук — 1/2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1 ч.л.
- Соль, перец, травы — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать овощи кубиками, обжарить на оливковом масле 2–3 минуты.
- Добавить томаты, тушить 5–7 минут, приправить.
- Отварить спагетти до состояния альденте.
- Смешать пасту с овощным соусом и подавать.
Польза зависит от выбора макарон (предпочтительнее из твердых сортов пшеницы) и количества добавляемого масла и сыра
Фото: URA.RU
2. Тальятелле с курицей и шпинатом
Польза: паста с курицей — отличное сочетание белка и медленных углеводов для поддержания энергии и мышечного тонуса. Шпинат богат железом и магнием, улучшает работу крови и поддерживает здоровье костей. Йогурт добавляет пробиотики, которые поддерживают микрофлору кишечника и иммунитет.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Тальятелле из твердых сортов пшеницы — 150 г
- Куриное филе — 150 г
- Шпинат свежий — 100 г
- Йогурт натуральный — 2 ст.л.
- Оливковое масло — 1 ч.л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Курицу нарезать кубиками, обжарить до золотистой корочки.
- Добавить шпинат, прогреть 1–2 минуты.
- Смешать с йогуртом и отваренными макаронами.
Готовьте курицу правильно: используйте нежирное филе и готовьте его без большого количества жира — варите, запекайте или тушите
Фото: URA.RU
3. Макароны с брокколи и миндалем
Польза: брокколи насыщает рацион клетчаткой, витаминами K и C, поддерживая работу кишечника и здоровье сосудов. Миндаль добавляет полезные жиры, витамин E и магний для кожи и сердца. Фетучини из твердых сортов пшеницы дают медленные углеводы, стабилизируя уровень сахара и обеспечивая долгую сытость.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Фетучини из твердых сортов пшеницы — 150 г
- Брокколи — 150 г
- Миндаль — 20 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1 ч.л.
- Соль, перец, лимонный сок — по вкусу
Приготовление:
- Отварить макароны до альденте.
- Брокколи обварить 3–4 минуты в кипящей воде.
- Обжарить чеснок с миндалем, добавить брокколи и макароны, слегка сбрызнуть лимонным соком.
Брокколи богата витаминами C, K, A и фолиевой кислотой, а миндаль — полезными жирами, белком и магнием
Фото: URA.RU
4. Паста с морепродуктами и чернилами каракатицы
Польза: морепродукты обеспечивают белок высокого качества и омега-3 жирные кислоты, поддерживая здоровье сердца и мозга. Чернила каракатицы добавляют антиоксиданты и уникальный вкус без лишних калорий. Помидоры содержат ликопин, защищающий клетки от старения, а паста из твердых сортов пшеницы дает медленные углеводы для стабильной энергии.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Спагетти с чернилами каракатицы — 150 г
- Креветки — 100 г
- Кальмары — 100 г
- Помидоры черри — 100 г
- Оливковое масло — 1 ч.л.
- Чеснок, петрушка, перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварить пасту до состояния альденте.
- Морепродукты обжарить с чесноком 2–3 минуты.
- Добавить нарезанные помидоры, прогреть.
- Смешать с пастой, посыпать свежей петрушкой.
Чернила богаты железом, селеном, магнием, антиоксидантами и аминокислотами
Фото: URA.RU
5. Гречневая паста с томатами и фасолью
Польза: гречневая паста содержит больше белка и клетчатки, чем обычная пшеничная, что помогает контролировать аппетит. Фасоль насыщает организм железом и растительным белком, полезным для мышц и крови. Томаты и зелень добавляют антиоксиданты и витамины, поддерживая иммунитет и здоровье кожи.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Гречневая паста — 150 г
- Консервированная красная фасоль — 100 г
- Помидоры — 150 г
- Лук — 1/2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 1 ч.л.
- Соль, перец, зелень — по вкусу
Приготовление:
- Отварить пасту альденте.
- Лук и чеснок обжарить на масле, добавить помидоры и фасоль, тушить 5 минут.
- Смешать со пастой, посыпать зеленью.
Макароны с томатами и фасолью полезны, так как это блюдо богато клетчаткой и витаминами
Фото: URA.RU
Часто задаваемые вопросы о макаронах
Можно ли есть макароны на диете?
Да, если порции умеренные и паста из твердых сортов пшеницы. Альденте помогает дольше не ощущать голод.
Какие макароны самые полезные?
Из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые, гречневые, рисовые. Они содержат больше белка, клетчатки и минералов.
Можно ли сочетать макароны с соусами?
Да, но лучше домашние соусы без сахара и лишнего жира. Подойдут томатный, йогуртовый, с овощами или морепродуктами.
Сколько калорий в разных видах пасты?
- Твердая пшеница: ~100 ккал/100 г
- Мука высшего сорта: ~120–130 ккал/100 г
- Гречневая: ~150 ккал/100 г
Можно ли есть макароны при диабете?
Да, но лучше твердые сорта, небольшие порции и сочетание с белком и овощами — так углеводы усваиваются медленно.
Какие макароны лучше детям?
Из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые — больше белка и клетчатки, меньше простых углеводов.
Могут ли макароны вызвать аллергию?
Да, если есть аллергия на яйца или целиакия. Крайне чувствительные к глютену (~1% населения) тоже должны быть осторожны.
Как правильно хранить макароны?
Сухие макароны хранятся в герметичной упаковке в темном, сухом месте до 2 лет. Домашние лучше подсушивать и хранить не более недели в холодильнике.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Ферапонт25 октября 2025 17:23Чтобы не толстеть от макарон их надо глотать вдоль, а не поперек.