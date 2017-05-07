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07 мая 2017
06 мая 2017
18:43  07 мая 2017 0

Навальный с женой улетел на майские праздники в Барселону

Митинг за отмену пакета Яровой. Москва, навальный алексей, навальная юля, митинг, пакет яровой
В Испанию Навальный отправился с женойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Навальный с женой Юлией вылетел на майские праздники в Барселону, сообщает «Эхо Москвы». Таким образом оппозиционер практически сразу обновил свой заграничный паспорт, который ему выдали несколько дней назад.

Свой отъезд политик до последнего держал в секрете, хотя обычно делится грядущими планами в своих блогах. Однако ни слова о приближающемся отлете Навальный не написал. В его аккаунтах появлялась лишь информация, что оппозиционеру требуется срочное лечение за рубежом после нападения неизвестного хулигана.

Напомним, Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой, после которой он получил химический ожог и заявил практически о полной потере зрения на один глаз. Врачи рекомендовали лидеру ФБК за границей, возможно, ему потребуется пересадка роговицы. Правда, пока неизвестно, улетел ли политик лечиться или просто отдохнуть.

Евгений Лазарев
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