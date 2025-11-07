Politico: Британия подстегивает НАТО к войне с Россией в Арктике
Британия готовит НАТО к войне с РФ
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Великобритания активно готовится к потенциальному военному конфликту с Россией. В норвежском городе Буде британские военные планировщики проводят учения, отрабатывая сценарии действий на случай прямого столкновения с Москвой в Арктическом регионе. Об этом сообщает одно из американских изданий.
По данным Politico, Лондон берет на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к войне на Крайнем Севере. Эта территория, как пишет издание, в последние годы сталкивается с растущим напряжением. Официальный Лондон прямо заявляет о своих намерениях: министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул ведущую роль страны в арктическом вопросе.
Ранее Financial Times сообщила, что Еврокомиссия совместно с властями стран ЕС и НАТО приступила к разработке транспортного плана. Его цель — скоординировать переброску военной техники, такой как танки и тяжелая артиллерия, между странами-членами в гипотетическом случае вооруженного конфликта с Россией. В рамках инициативы обсуждается создание механизма для совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов для быстрой переброски войск и вооружений по Европе.
