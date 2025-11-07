Politico: Британия подстегивает НАТО к войне с Россией в Арктике

Британия готовит НАТО к войне с РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Великобритания активно готовится к потенциальному военному конфликту с Россией. В норвежском городе Буде британские военные планировщики проводят учения, отрабатывая сценарии действий на случай прямого столкновения с Москвой в Арктическом регионе. Об этом сообщает одно из американских изданий.

По данным Politico, Лондон берет на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к войне на Крайнем Севере. Эта территория, как пишет издание, в последние годы сталкивается с растущим напряжением. Официальный Лондон прямо заявляет о своих намерениях: министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул ведущую роль страны в арктическом вопросе.