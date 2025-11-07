Друга Дурова Романа Наумова убили в Эмиратах

Романа Новака и его супругу Анну убили в ОАЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ОАЭ произошло жестокое убийство «друга Павла Дурова» российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны. Преступление стало трагическим финалом их похищения, которое было организовано с целью получения выкупа. Об этом сообщают издания.

«Известного криптомошенника Романа Новака и его жену Анну убили в ОАЭ. <...> Новака с женой похитили с целью вымогательства денег», — пишет 78.ru со ссылкой на свои источники.

Родственники потеряли связь с парой около месяца назад. Последний сигнал от телефона Новака был зафиксирован 4 октября, когда он находился в ЮАР. Беспокойство близких заставило их начать собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что супруги были похищены.

Похитители требовали за их освобождение крупную сумму денег. Однако собрать необходимый выкуп не удалось. После этого злоумышленники жестоко расправились с Новаком и его женой. По предварительной информации, подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ими оказались граждане России. В ближайшее время их планируют доставить в Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.