Друга Дурова Романа Наумова убили в Эмиратах

Романа Новака и его супругу Анну убили в ОАЭ
В ОАЭ произошло жестокое убийство «друга Павла Дурова» российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны. Преступление стало трагическим финалом их похищения, которое было организовано с целью получения выкупа. Об этом сообщают издания.
«Известного криптомошенника Романа Новака и его жену Анну убили в ОАЭ. <...> Новака с женой похитили с целью вымогательства денег», — пишет 78.ru со ссылкой на свои источники.
Родственники потеряли связь с парой около месяца назад. Последний сигнал от телефона Новака был зафиксирован 4 октября, когда он находился в ЮАР. Беспокойство близких заставило их начать собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что супруги были похищены.
Похитители требовали за их освобождение крупную сумму денег. Однако собрать необходимый выкуп не удалось. После этого злоумышленники жестоко расправились с Новаком и его женой. По предварительной информации, подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ими оказались граждане России. В ближайшее время их планируют доставить в Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.
Роман Новак публично позиционировал себя как «друга основателя Telegram Павла Дурова». Кроме того, по некоторым данным, он был замешан в крупном финансовом скандале. Сообщается, что Новак обманул инвесторов из разных стран, включая Китай и Ближний Восток, на сумму около 500 миллионов долларов, после чего скрылся из России.
