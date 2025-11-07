Иномарка задавила колясочника в Москве
07 ноября 2025 в 11:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Москве произошло громкое ДТП с участием легковой машины и пешехода-инвалида. Машина марки Peugeot на смерть сбила колясочника на Ленинградском проспекте. Об инциденте сообщила столичное ГАИ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал