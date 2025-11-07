Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

В России будут создавать кластеры переработки цветных и редкоземельных металлов. Первый из них может появиться в Ангаро-Енисейском регионе уже в 2027 году. Об этом пишут СМИ.

Во время своей поездки в Красноярск, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу положительно оценил идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева запустить кластеры по переработке редкоземельных металлов в регионе. «Сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их [проекты переработки цветных и редкоземельных металлов] в единый центр <...> Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение — „сибиризация“. Давно надо было это сделать», — приводит слова Шойгу издание «Ведомости». Секретарь Совбеза также отметил, что работа в этом направлении стоит на контроле президента.