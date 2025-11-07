Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России
Секретарь Совбеза оценил необходимость создания кластеров для переработки редких металлов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В России будут создавать кластеры переработки цветных и редкоземельных металлов. Первый из них может появиться в Ангаро-Енисейском регионе уже в 2027 году. Об этом пишут СМИ.
Во время своей поездки в Красноярск, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу положительно оценил идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева запустить кластеры по переработке редкоземельных металлов в регионе. «Сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их [проекты переработки цветных и редкоземельных металлов] в единый центр <...> Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение — „сибиризация“. Давно надо было это сделать», — приводит слова Шойгу издание «Ведомости». Секретарь Совбеза также отметил, что работа в этом направлении стоит на контроле президента.
К объектам, которые войдут в кластер в первую очередь, Шойгу отнес научно-исследовательские инжиниринговые центры. Реализация проектов по переработке металлов является залогом будущего лидерства России на рынках шестого технологического уклада.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать карту по добыче редкоземельных металлов. Этот шаг будет сделан для долгосрочного развития металлообрабатывающей отрасли страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.