Дмитриев день 8 ноября: история и традиции праздника, что нельзя делать

8 ноября православные христиане чтут память святого великомученика Димитрия Солунского — защитника веры и покровителя воинов. В этот же день на Руси отмечали Дмитриев день, сопровождавшийся обрядами, приметами и важными народными традициями. Чем знаменит святой, почему его называли Мироточцем и какие обычаи соблюдали наши предки — в материале URA.RU.

Кто такой Димитрий Солунский

Житие святого

Димитрий Солунский, или Димитрий Фессалоникийский (ум. 306 год), — один из самых почитаемых христианских великомучеников. Он происходил из знатной семьи в Фессалониках, где его отец был проконсулом. Родители, исповедовавшие христианство тайно, крестили сына и воспитали его в духе веры. После смерти отца Димитрий занял его место по назначению императора Галерия, но, в отличие от предшественников, открыто проповедовал Христа.

Когда о его деятельности узнал император Максимиан, он прибыл в город, чтобы наказать смельчака. Димитрий раздал имущество бедным и приготовился к мученической смерти. Его заключили в темницу, где святой благословил юношу Нестора на бой с любимцем императора — бойцом Лием. Нестор одолел врага, но за это был казнен, как и сам Димитрий на следующий день.

После смерти тело мученика не тронули звери — христиане тайно похоронили его. В IV веке над могилой святого возвели первую церковь, а к V веку на этом месте появилась величественная базилика Святого Димитрия.

Судьба мощей святого Димитрия

Мощи святого были помещены в серебряный киворий — шестиугольную сень с изображением лика мученика. После пожара в VII веке они были перенесены в мраморную гробницу. В смутные времена крестоносцев, предположительно в начале XIII века, мощи вывезли из Салоник в Италию. Лишь спустя века — в 1978 году — глава святого вернулась на родину, а основная часть мощей — в 1980-м.

Согласно преданию, святой запрещал забирать частицы своих мощей. Когда византийский император Юстиниан пытался перевезти их в Константинополь, из ковчега вырвался огонь и голос велел оставить святыню на месте.

Мироточение мощей святого Димитрия

С VII века мощи святого прославились как мироточивые. Паломники наполняли сосуды ароматным миром, которое считалось целебным. Об этом чуде упоминали даже мусульмане, считавшие его лекарством от болезней.

Позже, в XIV веке, вместо мира от мощей стали говорить о миро-воде, исходившей из колодца в крипте базилики. Это чудо прекратилось в XV веке, когда храм превратили в мечеть. Сегодня мироточение не происходит, но во время службы в канун праздника верующим раздают вату, пропитанную благоухающей жидкостью — напоминание о чудесах прошлого.

Значение святого Димитрия Солунского для Руси

Димитрий Солунский, мозаика XII-XIII вв. Фото: Wikipedia/Общественное достояние

На Руси святого почитали как небесного покровителя воинов. Считалось, что он помогал русскому войску в сражениях — в летописях упоминается его заступничество в Куликовской битве.

Во Владимире и Москве хранились древние иконы святого, а князья часто называли сыновей именем Димитрий. Память великомученика отмечалась как один из крупных церковных праздников, службу нередко возглавлял сам патриарх в присутствии царя.

Как изображали Димитрия Солунского на иконах

Иконография святого Димитрия насчитывает столетия. Сначала его изображали в патрицианских одеждах, но с XI века — как воина в доспехах, с копьем и мечом. На иконах он представлен юным, безбородым, с мужественным лицом. В православной традиции изображения святого уступают по распространенности лишь иконе Георгия Победоносца.

Легенды о святом Димитрии

Наиболее известное предание связано с гибелью болгарского царя Калояна в 1207 году. Считалось, что святой явился в лагерь правителя и поразил его копьем, покарав за оскорбление христианской веры. Сцена этого чуда часто встречается на иконах, где святой верхом пронзает поверженного врага.

Почитание святого Димитрия

8 ноября во всех православных храмах совершаются богослужения в честь святого. Верующие молятся о защите, исцелении и заступничестве за воинов. Святой Димитрий считается покровителем военных, путешественников и всех, кто нуждается в духовной силе.

Дмитриев день связан также с поминовением усопших — Димитриевской родительской субботой, которую установил князь Дмитрий Донской в память о павших на Куликовом поле.

Дмитриев день: народные традиции и обычаи

В народном календаре Дмитриев день знаменовал завершение осени и приход зимы. В этот праздник подводили итоги года, рассчитывались с работниками и заключали новые договоры.

8 ноября хозяйки заготавливали овощи на зиму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Хозяйки готовили запасы: солили капусту, мочили яблоки, консервировали овощи. Часть припасов обязательно раздавали бедным. В каждом доме зажигали свечу перед иконой, чтобы святой, по поверью, принес благословение и мир в семью.

Этот день также завершал осенний свадебный сезон. Девушки спешили выйти замуж до Дмитриева дня, ведь с 15 ноября начинался Рождественский пост.

Приметы на Дмитриев день

Дмитриев день на Руси считался важной вехой в природном календаре. По погоде 8 ноября крестьяне старались предсказать, какой будет зима — мягкой или суровой. Если в этот день выпадал первый снег, это считалось знаком долгой и холодной зимы. Теплая погода, наоборот, обещала малоснежный сезон.

Особое внимание обращали на небо. Ярко-красный закат предвещал сильные ветры, а густой туман — скорое похолодание. Поведение животных тоже служило подсказкой: если кот сворачивался клубком и прятал мордочку — скоро ударят морозы, если же он играл и вел себя бодро — зима еще не спешила.

Тонкий лед на реках и прудах знаменовал скорые холода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Существовала и примета с водой. Если на реках и прудах появлялся тонкий лед, крестьяне говорили: «Холода придут не скоро». Зато если лед сразу ложился плотным слоем — ждали ранних заморозков. Таким образом, наблюдая за природой, люди определяли время зимних работ и подготовку к праздникам.

Что нельзя делать 8 ноября

Хотя церковь не устанавливает строгих запретов на Дмитриев день, в народной традиции он считался особым временем, требующим осторожности и внутреннего покоя. Люди старались избегать ссор, тяжелых разговоров и пустых дел, чтобы не «навлечь беду» на грядущую зиму.

Одним из главных запретов было рукоделие. Считалось, что если в этот день шить или вязать, можно «зашить свою судьбу» и лишить себя удачи. Также не рекомендовалось планировать свадьбы или обсуждать брачные дела — по поверьям, союз, задуманный в Дмитриев день, будет непрочным.

Запрещалось после захода солнца ходить на кладбище: народ верил, что в этот вечер «открываются врата» между миром живых и мертвых, и души усопших выходят на землю. Нельзя было и выходить на улицу без теплой одежды — простуда, полученная в этот день, считалась предвестием болезней на всю зиму.