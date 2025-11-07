«Пошли на»: почему Литва закрыла границу с Беларусью и как это отразится на России

Литва закрыла границу с Беларусью якобы из-за контрабанды сигарет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Литва 29 октября на месяц закрыла границу с Беларусью. Как пояснили власти, решение было принято в связи с участившимися случаями запуска контрабандистами воздушных шаров с нелегальной табачной продукцией. По мнению литовских официальных лиц, такие объекты активно запускались именно с белорусской территории.

Через день президент республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал журналистам, что США потребовали от него извиниться перед Литвой за инциденты с контрабандой. Ответ со стороны Лукашенко последовал незамедлительно — он, с его же слов, жестко послал американцев «на „. Что известно о ситуации вокруг литовско-белорусской границы и скажется ли она хоть как-то на России — в материале URA.RU.

Воздушные шарики с сюрпризом

В конце октября 2025 года правительство Литвы приняло решение о закрытии автомобильной границы с Беларусью. Сначала предполагалось, что решение будет носить бессрочный характер, но затем стало известно, что запрет на пресечение территории будет длиться месяц — до 30 ноября.

Формальным поводом для закрытия границы послужили якобы массовые и систематические нарушения литовского воздушного пространства со стороны Беларуси. По данным литовских властей, с начала 2025 года было зафиксировано около 500 случаев воздушной контрабанды, когда с белорусской территории на территорию Литвы запускались метеозонды и воздушные шары с прикрепленными к ним контрабандными сигаретами. Первый подобный инцидент был отмечен еще в сентябре 2024 года, и с тех пор их количество только росло, уверяют власти.

Без вины виноватый

Литовская сторона подчеркивает, что не обвиняет напрямую официальный Минск в организации этих «провокаций», однако указывает на полное бездействие белорусских властей. Как заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, литовские власти «не видят, чтобы с той стороны принимались какие-либо меры по предотвращению такой деятельности» . Эта пассивная позиция была расценена Вильнюсом как молчаливое одобрение. Также власти связали это с якобы дестабилизацией обстановки в Литве в целом.

Литовское руководство представило закрытие границы как вынужденную и строгую меру, необходимую для обеспечения национальной безопасности. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что таким образом Вильнюс посылает Минску четкий сигнал: «Мы не допустим гибридную атаку».

Литва грозится НАТО

За несколько дней до закрытия границ стало известно, что Литва оставила за собой право инициировать консультации по 4-й статье договора НАТО. Она предусматривает проведение консультаций между странами-членами в случае, если одна из них считает, что под угрозой находится ее территориальная целостность или безопасность.

Литовские власти активно консультировались по этому вопросу с Польшей и Латвией. Кроме того, еще до закрытия границы Литва предприняла ряд дипломатических демаршей, включая вручение ноты протеста временному поверенному Беларуси в Вильнюсе с требованием обеспечить контроль над своим воздушным пространством.

Лукашенко практически «послал США на...»

В Беларуси раскритиковали Литву за решение вокруг границы. В МИД страны подчеркнули, что ситуация на границе — это «лаборатория по испытанию пределов человеческого терпения». Также в белорусском ведомстве заявили, что от действий Литвы страдают именно «простые люди», которые являются заложниками ситуации. В свою очередь сам Минск продолжает сохранять готовность к сотрудничеству.

Особенно ярко свою позицию выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он публично сообщил, что американская сторона направила ему сообщение с требованием публично извиниться перед Литвой за инциденты с воздушными шарами. Ответ Лукашенко был категоричным — тот практически послал Штаты на «три буквы».

"Я говорю: „Пошли на...“ И так далее", — заявил Лукашенко. Видео с заявлением опубликовало БелТа.

Пограничное состояние: тысячи грузовиков остаются в ловушке

В настоящий момент с белорусской стороны скопились тысячи грузовиков и трейлеров, которые оказались в ловушке. Спустя примерно неделю после введения ограничений, 6 ноября, литовские власти объявили о намерении частично отступить. Министр внутренних дел Владислав Кондратович сообщил, что Литва планирует открыть Шальчининкайский пункт для пропуска уже находящихся в нейтральной зоне грузовиков. Однако эта инициатива не увенчалась успехом — Беларусь отклонила запрос Литвы 7 ноября, отказавшись пропустить через этот пункт литовские грузовые автомобили.

Россию ситуация никак не затронет

Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил, что в долгосрочной перспективе эти действия «аукнутся самим литовцам и всему Евросоюзу». При этом он подчеркнул, что для российских перевозчиков, которые и так не используют этот маршрут, последствий не будет .