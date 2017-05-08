12:21 08 мая 2017 0

Президент тепло поздравил бывшего начальника Фото: kremlin.ru

Владимир Путин лично поздравил с 90-летием своего экс-начальника по КГБ Лазаря Матвеева. Глава России приехал к юбиляру домой в Жулебино и подарил президентские часы и экземпляр газеты «Правда» от 1927 года.

Как сообщает телеканал 360, под руководством экс-резидента КГБ СССР Лазаря Матвеева Владимир Путин работал в Дрездене во второй половине 1980-х годов. Глава государства тепло поздравил бывшего разведчика с днем рождения и наступающим Днем Победы, поднял бокал и сказал тост за его здоровье. В подарок Путин преподнес юбиляру президентские часы и раритетный номер газеты «Правда», выпущенный в день рождения именинника в 1927 году.

Как добавляет информагентство Nation News, вместе с Путином в гости к экс-разведчику с поздравлениями приехали его коллеги по работе в Дрездене: руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов и Николай Токарев, возглавляющий «Транснефть».