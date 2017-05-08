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08 мая 2017
07 мая 2017
14:30  08 мая 2017 3

В Москве пикетировали в поддержку ловца покемонов Соколовского. ВИДЕО

Девушка считает требуемый прокурором срок позором верующимФото: Денис Стяжкин
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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В Москве возле храма Христа Спасителя состоялся пикет в поддержку ловца покемонов блогера Руслана Соколовского.

Акция состоялась накануне 7 мая. Неподалеку от храма появилась девушка с плакатом: «Позор тем верующим, чью веру оскорбляют шутки блогера». Об этой акции протеста в своем ЖЖ сообщил интернет-автор Денис Стяжкин.

Девушка заявила, что настоящие верующие сами должны оскорбиться на то, что прокурор потребовал 3.5 года колонии для Руслана Соколовского.

«Конечно, я против того, чтобы Соколовского посадили за его взгляды на церковь. Высказывание своего мнения не должно караться тюрьмой, максимум это должно быть какое-то общественное порицание, если это сказано в грубой форме, но ни в коем случае не тюрьма», — цитирует участницу пикета Денис Стяжкин.

Полицейские наблюдали за происходящим, а после окончания акции проводили пикетчиков до метро.

Александр Лукманов
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