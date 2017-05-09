07:06 09 мая 2017 0

В Кургане пройдут парад Победы и шествие "Бессмертного полка" Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 9 мая перекроют движение транспорта на центральных улицах, в каждом квартале расставят по гармонисту, запретят продавать спиртное, а градоначальники возглавят самое масштабное шествие.

Улица Гоголя на участке от Пролетарской до Томина будет закрыта для всех видов транспорта на целый день: с 8:00 до 24:00 часов. Улица Ленина на участке от Коли Мяготина до Климова превратится в пешеходную с 8:00 до 10:00 часов, а на отрезке от Коли Мяготина до Карла Маркса — с 10:00 до 24:00 часов.

Еще три улицы в центре города будут перекрыты на несколько часов: улица Советская от ул. Комсомольская до ул. Ленина с 08.00 до 09.30; улица Володарского от ул. Гоголя до ул. К.Маркса с 08.00 до 11.30 часов; улица Гоголя от ул. Томина до пересечения Гоголя-Пушкина с 10.00 до 11.30 часов. Это связано с шествием «Бессмертный полк», которое пройдет в городе уже пятый раз.

Изменится работа общественного транспорта. На период перекрытия указанных дорог автобусы будут двигаться в объезд по улицам: Куйбышева, Савельева, Сибирская, Климова, Володарского, Коли Мяготина, Войкова, Пушкина.

Основная программа по традиции пройдет на площади имени Ленина. Праздничный парад начнется в 10 часов. Торжественным маршем пройдут сотрудники силовых структур, курсанты, кадеты, юнармейцы. Сразу после парада начнется шествие участников акции «Бессмертный полк», порядка 15 тысяч курганцев пронесут портреты родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, до ЦПКиО. Ожидается, что колонну возглавит губернатор Курганской области Алексей Кокорин, а также глава города Сергей Руденко и сити-менеджер Андрей Потапов. Шествие продлится более двух часов. На углах кварталов города будут организованы песенные посты, баянисты напомнят горожанам репертуар военных лет.

В 11.30 в Парке Победы состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях города в годы войны. В 12:00 на центральной эстраде на площади Ленина начнется праздничный концерт. В 19:10 с программой «Великий май! Победный май!» выступит сводный духовой оркестр. Праздник завершит салют в 22:00. В это же время фейерверк запустят в Заозерном на площадке у КЦ «Современник».

В районах города также пройдут культурные мероприятия и возложения венков. Будут работать несколько полевых кухонь: у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, на площадке у КЦ «Современник», у Курганского дома молодежи, в микрорайоне Тополя. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь. Власти города анонсировали продление работы общественного транспорта в День Победы.

Согласно постановлению городской администрации 9 мая с 8.00 часов до 23.00 часов продажа алкогольной продукции и пива будет запрещена в организациях розничной торговли и в точках общепита «на вынос».