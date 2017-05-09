{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 мая 2017
08 мая 2017
07 мая 2017
06 мая 2017
05 мая 2017
Главные новости Свердловской области
07:10  09 мая 2017 0

День Победы в Екатеринбурге: список самых интересных мероприятий

Вечный огонь .Сургут, вечный огонь, мемориал славы, 9 мая, день победы
Праздник начнется с возложения цветов к Вечному огнюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге 9 мая празднуют 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдут военный парад, концерты и фейерверк. Чтобы вы не запутались в целом списке мероприятий, «URA.RU» подготовило путеводитель по самым интересным событиям.

По традиции празднование Дня Победы начнется в 8:30 у Широкореченского военного мемориала. Здесь представители власти, военные и обычные горожане возложат цветы к Вечному огню в память о жертвах войны. Отсюда вам надо будет поторопиться на площадь 1905 года, чтобы занять лучше места на параде военной техники, который начнется в 10:00.

Всего по центру города проедет более 50 единиц военной техники, а в небе над Екатеринбургом пролетят самолеты и вертолеты. Пешим строем пройдут 2 300 человек, в том числе кадеты, Юнармия, МВД. Впервые горожанам покажут комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

От 30 до 70 тысяч участников ждут организаторы акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. В этом году для горожан подготовлены два входа: на перекрестках улиц Первомайская — Толмачева и Дзержинского — Царской. Сбор участников продлится с 9 до 11 утра, затем шествие двинется по проспекту Ленина до Сакко и Ванцетти. В 12:00 на больших экранах начнется трансляция парада на Красной площади в Москве.

Новость по теме
Свердловский организатор «Бессмертного полка» рассказал об угрозе шествию

Побывав на шествии, вы затем легко успеете на выставку военной техники на улице Театральная (12:00-17:00). С 14:00 до 19:00 на площади 1905 года состоится лекция-спектакль «Была одна история…», где публике расскажут малоизвестные факты о Свердловске военных лет. В течение дня в городе пройдут несколько концертов на Плотинке, у дома Севастьянова, в парке Маяковского. Самый звездный концерт состоится в 20:00 на Октябрьской площади. Известно, что на сцену у Драмтеатра выйдут Лев Лещенко, Елена Ваенга, «Баян Микс», Евгений Кунгуров, оркестр штаба Уральского округа Росгвардиии, проведет мероприятие телеведущий Виталий Краев.

Окончанием праздника станет праздничный фейерверк в 22:30 над акваторией городского пруда. Покинуть центр жители смогут на общественном транспорте, который в праздничный день будет ходить до часу ночи.

Полная программа на 9 мая 2017 Екатеринбург:

08:30. Торжественный ритуал «Память». Широкореченский военно-мемориальный комплекс

10:00. Парад войск Екатеринбургского гарнизона. Выставка военной техники, площадь 1905 года

11:00 — 12:00. Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». Проспект Ленина, площадь 1905 года

11:00 — 20:00. Акция «Вспомним всех поименно…». Площадь 1905 года

11:30 — 13:00. Встреча ветеранов, шествие и митинг у памятника воинам-мотоциклистам разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса. Памятник разведчикам-мотоциклистам в ЦПКиО

12:00 — 14:00. Трансляция парада Победы на Красной площади в Москве. Площадь 1905 года

12:00 — 15:00. Екатеринбургский открытый фестиваль патриотических клубов «Наследники Победы». Площадь Советской армии

12:00 — 15:00. Концертная программа «Урал. Здесь ковалась Победа». Улица Пушкина

12:00 — 17:00. Выставка военной техники воинских частей Центрального военного округа и ретроавтомобилей военных лет. Переулок Театральный

12:00 — 18:00. Концертная программа «Будем жить» и Театрализованный проект «Театр Великой войны». Исторический сквер

12:00 — 19:00. Лекция-спектакль «Была одна история…». Площадь 1905 года

13:00 — 18:00. Праздничная программа «День Победы». ЦПКиО имени Маяковского

14:00 — 19:00. Концертная программа «Споемте, друзья» (арт-проект «Бомонд»). Улица Пушкина

16:00. Праздничная программа «Салют Победе!». Парк семейного отдыха «Таганский»

16:00 — 19:00. Концертная программа «Спасибо за Победу!». Октябрьская площадь

18:00 — 21:00. Арт-проект «РиоРита — радость Победы». ЦПКиО имени Маяковского

18:55 — 19:01. Минута Молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Площадь 1905 года, Исторический сквер, ЦПКиО

19:00 — 22:30. Гала-концерт «Мы внуки твои, Победа». Исторический сквер

20:00 — 22:30. Концертная программа «Победный салют». Октябрьская площадь

22:30. Салют и праздничный фейерверк над акваторией городского пруда. Акватория Городского пруда.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров