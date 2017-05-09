День Победы в Екатеринбурге: список самых интересных мероприятий

Праздник начнется с возложения цветов к Вечному огнюФото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Екатеринбурге 9 мая празднуют 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдут военный парад, концерты и фейерверк. Чтобы вы не запутались в целом списке мероприятий, «URA.RU» подготовило путеводитель по самым интересным событиям.
По традиции празднование Дня Победы начнется в 8:30 у Широкореченского военного мемориала. Здесь представители власти, военные и обычные горожане возложат цветы к Вечному огню в память о жертвах войны. Отсюда вам надо будет поторопиться на площадь 1905 года, чтобы занять лучше места на параде военной техники, который начнется в 10:00.
Всего по центру города проедет более 50 единиц военной техники, а в небе над Екатеринбургом пролетят самолеты и вертолеты. Пешим строем пройдут 2 300 человек, в том числе кадеты, Юнармия, МВД. Впервые горожанам покажут комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».
От 30 до 70 тысяч участников ждут организаторы акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. В этом году для горожан подготовлены два входа: на перекрестках улиц Первомайская — Толмачева и Дзержинского — Царской. Сбор участников продлится с 9 до 11 утра, затем шествие двинется по проспекту Ленина до Сакко и Ванцетти. В 12:00 на больших экранах начнется трансляция парада на Красной площади в Москве.
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Побывав на шествии, вы затем легко успеете на выставку военной техники на улице Театральная (12:00-17:00). С 14:00 до 19:00 на площади 1905 года состоится лекция-спектакль «Была одна история…», где публике расскажут малоизвестные факты о Свердловске военных лет. В течение дня в городе пройдут несколько концертов на Плотинке, у дома Севастьянова, в парке Маяковского. Самый звездный концерт состоится в 20:00 на Октябрьской площади. Известно, что на сцену у Драмтеатра выйдут Лев Лещенко, Елена Ваенга, «Баян Микс», Евгений Кунгуров, оркестр штаба Уральского округа Росгвардиии, проведет мероприятие телеведущий Виталий Краев.
Окончанием праздника станет праздничный фейерверк в 22:30 над акваторией городского пруда. Покинуть центр жители смогут на общественном транспорте, который в праздничный день будет ходить до часу ночи.
Полная программа на 9 мая 2017 Екатеринбург:
08:30. Торжественный ритуал «Память». Широкореченский военно-мемориальный комплекс
10:00. Парад войск Екатеринбургского гарнизона. Выставка военной техники, площадь 1905 года
11:00 — 12:00. Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». Проспект Ленина, площадь 1905 года
11:00 — 20:00. Акция «Вспомним всех поименно…». Площадь 1905 года
11:30 — 13:00. Встреча ветеранов, шествие и митинг у памятника воинам-мотоциклистам разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса. Памятник разведчикам-мотоциклистам в ЦПКиО
12:00 — 14:00. Трансляция парада Победы на Красной площади в Москве. Площадь 1905 года
12:00 — 15:00. Екатеринбургский открытый фестиваль патриотических клубов «Наследники Победы». Площадь Советской армии
12:00 — 15:00. Концертная программа «Урал. Здесь ковалась Победа». Улица Пушкина
12:00 — 17:00. Выставка военной техники воинских частей Центрального военного округа и ретроавтомобилей военных лет. Переулок Театральный
12:00 — 18:00. Концертная программа «Будем жить» и Театрализованный проект «Театр Великой войны». Исторический сквер
12:00 — 19:00. Лекция-спектакль «Была одна история…». Площадь 1905 года
13:00 — 18:00. Праздничная программа «День Победы». ЦПКиО имени Маяковского
14:00 — 19:00. Концертная программа «Споемте, друзья» (арт-проект «Бомонд»). Улица Пушкина
16:00. Праздничная программа «Салют Победе!». Парк семейного отдыха «Таганский»
16:00 — 19:00. Концертная программа «Спасибо за Победу!». Октябрьская площадь
18:00 — 21:00. Арт-проект «РиоРита — радость Победы». ЦПКиО имени Маяковского
18:55 — 19:01. Минута Молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Площадь 1905 года, Исторический сквер, ЦПКиО
19:00 — 22:30. Гала-концерт «Мы внуки твои, Победа». Исторический сквер
20:00 — 22:30. Концертная программа «Победный салют». Октябрьская площадь
22:30. Салют и праздничный фейерверк над акваторией городского пруда. Акватория Городского пруда.