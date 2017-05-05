12:20 05 мая 2017 0

Организаторы ожидают от 30 до 70 тысяч участников шествия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские вузы, техникумы и школы угрожают имиджу акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, которая традиционно проходит в День Победы. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 5 мая, заявил организатор шествия Валерий Басай.

«Опасность для акции представляют учебные заведения. Вчера позвонил представитель очень крупного вуза и сказал, что решил собрать студентов на акцию. Мол, представляете, как здорово будет, если студенты, приехавшие издалека, расскажут о своих героях. Я его спросил: а если они не помнят о них ничего? Он ответил, что для них напишут краткую историю на обратной стороне транспарантов, чтобы они читали, пока шли. (…) С такими предложениями звонят вузы, техникумы, школы — ну зачем этот цирк?» — недоумевает Басай, заметив, что если ученик не собирался участвовать в акции самостоятельно, то не надо его приводить насильно.

По словам Валерия Басая, всего на акцию 9 мая в Екатеринбурге могут прийти от 30 до 70 тысяч человек, в зависимости от погоды. Он уточнил: регистрацию участникам проходить не надо, уральцы будут занимать места в колонне, как пожелают. Никаких привилегий для VIP-персон также не предусмотрено. Басай заверил: акция остается вне политики.

В этом году для участников организованы два входа: на перекрестках улиц Первомайская — Толмачева и Дзержинского — Царской. Сбор участников продлится с 9 до 11 утра, затем шествие двинется по проспекту Ленина до Сакко и Ванцетти. Проходя мимо трибуны с ветеранами Великой Отечественной войны на площади 1905 года, колонна остановится и споет «Десятый наш десантный батальон», а затем выпустит в небо белых голубей.

Басай также попросил уральцев не приносить с собой предметы, которые могут создать неудобства или быть опасны для других участников. Например, местная торговая сеть организовала продажу транспарантов со стеклянным покрытием. Общественник заметил, что стекло может разбиться и поранить участников. «Обязательные ограничения: сотрудники полиции не пропустят на акцию людей со скейтбордами, велосипедами, домашними животными», — заметил Басай.

«Бессмертный полк» — общественная акция-марш, которая проходит в России в День Победы, 9 мая. Ее участники несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Раньше в Екатеринбурге координацией акции занимался бывший гендиректор «Четвертого канала» Алена Вугельман. Однако в марте 2017-го она объявила об уходе из проекта.