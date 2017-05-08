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08 мая 2017
07 мая 2017
22:33  08 мая 2017 0

Школьник из Томска попросил Медведева уйти в отставку

Школьник главной фотографией в своей соцсети сделал снимок с НавальнымФото: страница ВК Сергея Чайковского

Подросток из Сибири написал главе правительства открытое письмо.

18-летний ученик 11 класса русской классической гимназии № 2 в Томске Сергей Чайковский написал открытое письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. В своем послании молодой человек просит премьер-министра добровольно уйти в отставку.

Основой для письма школьника стал документальный фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». В этом фильме Медведев был обвинен во владении крупными объектами недвижимости и высоких доходах.

«Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве — сменяемости власти, — цитирует школьника РБК. — Дмитрий Анатольевич, если Вы истинный патриот своей страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу Вас подать в отставку».

Кроме послания непосредственно Дмитрию Медведеву, подросток подал на него заявление в СКР, потребовав проверить факты из фильма. Стоит добавить, что молодой человек является сторонником Навального и состоит в организации «Открытая Россия».

Александр Лукманов
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