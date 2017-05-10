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Главные новости Курганской области
09:59  10 мая 2017 0

В Кургане продолжают ждать пик паводка. Вода в Тоболе все еще растет

Уровень воды в реке Тобол., плотина, паводок2017, река тобол
Вода продолжает подниматьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане за последние сутки уровень воды в реке Тобол вырос на 4 см и составил 631 см. Ранее предполагалось, что пик паводка придется на 8—10 мая.

Неблагоприятные явления наступают в Кургане при отметке более семи метров. Однако уже затоплены некоторые гаражи и дачи, для движения был перекрыт мост в Малое Чаусово.

На остальных постах на территории области уровень воды в реках продолжает падать.

Татьяна Жаткина
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