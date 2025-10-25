Рыбачил мужчина возле Кургана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Недалеко от Кургана на реке Тобол рыбак поймал большого налима. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Ловил на Тоболе в районе Костоусово-Галкино с берега на спиннинг. Поймал мощного налима. Улов порадовал», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Налим был выловлен на реке Тобол Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК