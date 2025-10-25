Огромного налима поймал житель Кургана на реке Тобол. Фото
26 октября 2025 в 01:29
Рыбачил мужчина возле Кургана
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Недалеко от Кургана на реке Тобол рыбак поймал большого налима. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Ловил на Тоболе в районе Костоусово-Галкино с берега на спиннинг. Поймал мощного налима. Улов порадовал», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Налим был выловлен на реке Тобол
Ранее курганец поймал первого большого налима за всю жизнь. Однако, пока мужчина уносил вещи, какой-то пенсионер украл у него рыбу вместе с садком.
