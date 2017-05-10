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10 мая 2017
12:08  10 мая 2017 4

Жителей села, где снимали «Левиафана», обвинили в организации «Майдана»

После фильма "Левиафан" село стало символом российского захолустьяФОТО: Wikimedia Commons

Жители села Териберка хотят организовать майдан, заявил глава Кольского района Александр Лихолат, в состав которого входит село, расположенное на берегу Баренцева моря.

В 120 километрах от Мурманска находится одно из самых живописных мест Кольского полуострова — Териберка. Село динамично развивалось до 60-х годов прошлого века, затем постепенный упадок отразился на жизни его жителей.

«Сейчас у нас санкции, идет война, средства отвлекаются. Многие бы хотели устроить тут свой „Майдан“, как на Украине, как на Болотной, хотели бы устроить революцию, сменить власть! В Норвегии и Финляндии воют: „Снимите санкции с нас!“ У них никто ничего не покупает. И это правильно! Хотите санкции? Получите тоже санкции!» — сказал Лихолат на встречи с жителями Териберки.

Сегодня меньше тысячи людей обитает в этих местах. Териберка много лет считается депрессивным населенным пунктом, после съемок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», которые прошли здесь, село стало символом российского захолустья.

Семен Гринберг
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