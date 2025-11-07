Логотип РИА URA.RU
Экономика

Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Игорь Балынин: самые высокие средние зарплаты сложились в финансовой сфере
07 ноября 2025 в 11:41
Первое место в списке занята ниша финансовой деятельности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

К числу сфер с самыми высокими зарплатами в России относится финансовая деятельность. Средняя зарплата по всем направлениям занятости в стране достигает 92,2 тысячи рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. 

«Самые высокие средние заработные платы по итогам августа 2025 года сложились в финансовой деятельности <...>, добыче полезных ископаемых <...>, деятельности в области информации и связи», — сказал Балынин. Его слова приводит издание «Аргументы и факты». Средняя заработная плата в России, как уточнил эксперт, сейчас составляет 92,2 тысячи рублей. По сравнению с августом 2024 года, ее рост составил 13%. 

Ранее в 12 субъектах Российской Федерации был отмечен средний уровень заработных плат в размере 100 тысяч рублей. Эту статистику привела Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Комментарии (1)
