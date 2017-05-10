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Главные новости Курганской области
13:27  10 мая 2017 2

В Курган едет федеральный эксперт ОНФ. Будет следить, как потратят 90 млн рублей

ОНФ Светлана Калинина Курган Шумиха Юргамыш, калинина светлана
Светлана Калинина проверит работу курганских чиновников по благоустройству скверов и дворовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество жизни» Светлана Калинина в четверг, 11 мая, будет работать в Кургане. Она сосредоточит внимание на федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого Курган получил 30 млн рублей на благоустройство скверов и 60 млн рублей — на ремонт дворов.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОНФ, Калинина посетит общественные территории, вошедшие в программу (сквер у памятника Пичугину, сквер у памятника Невежину, Бошняковский сквер), площадку у гимназии №30, а также двор по ул. Пушкина, 91. Запланирована презентация Центра мониторинга благоустройства городской среды (ЦМБГС) ОНФ и проведение круглого стола с чиновниками, ответственными за реализацию программ на 2017 год, и бизнесменами.

Во время прошлых визитов в Курган Светлана Калинина резко критиковала власти по проблемам проведения капитального ремонта домов, вывоза мусора, а также за некачественное строительство жилья по госпрограммам. Калинина требовала персональной ответственности чиновников. Не исключено, что и в этот раз речь зайдет о реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По данным ОНФ, за три месяца до завершения программы в Курганской области нерасселенными остаются 107 ветхих домов в Кургане и Шадринске, где проживает более двух тысяч человек.

«Есть опасения, что в попытках формально отчитаться о завершении программы власти могут начать оперативно вводить в строй непригодные для проживания дома или закупать некачественное жилье на вторичном рынке, причем по цене выше рыночной», — отмечают в курганском штабе ОНФ.

Анна Бояркина
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